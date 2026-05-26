Flamengo y Cusco FC se enfrentan este martes 26 de mayo en el estadio Maracaná por la última jornada del grupo A de la Copa Libertadores 2026. El equipo brasileño llega como líder y con su clasificación asegurada a los octavos de final, mientras que el conjunto peruano ya no tiene opciones de avanzar en el torneo.

El encuentro genera expectativa por el contraste de realidades entre ambos clubes. Flamengo intentará imponer su jerarquía en casa, mientras que Cusco FC buscará dar el golpe y despedirse de la competencia con un resultado positivo.

¿A qué hora juegan Flamengo vs Cusco FC EN VIVO?

El partido entre Flamengo vs Cusco FC está programado para las 19:30 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Brasil, el duelo iniciará a las 21:30, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay se jugará desde las 21:30 horas.

Estos son los horarios en otros países:

México: 18:30

Bolivia: 20:30

Venezuela: 20:30

España: 02:30 (miércoles 27 de mayo)

¿Dónde ver Flamengo vs Cusco FC EN VIVO?

El compromiso será transmitido por ESPN 7 para toda Latinoamérica. Asimismo, los aficionados podrán seguir el partido vía streaming a través de la plataforma Disney+ Premium, disponible en diversos dispositivos.

También puedes seguir todas las incidencias, goles y jugadas destacadas a través del minuto a minuto online, con actualizaciones constantes durante el desarrollo del encuentro.

Alineaciones probables de Flamengo vs Cusco FC

Flamengo saldría con un equipo competitivo pese a tener asegurada su clasificación, buscando mantener el ritmo y llegar en óptimas condiciones a los octavos de final.

Cusco FC, por su parte, apostaría por una alineación equilibrada, con la intención de resistir en defensa y aprovechar cualquier oportunidad en ataque.

Flamengo vs Cusco FC: previa y contexto del partido

El ‘Mengao’ ha sido uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos, mostrando contundencia ofensiva y solidez defensiva. En condición de local, además, suele hacerse fuerte con el respaldo de su hinchada.

Cusco FC no logró los resultados esperados en el torneo, pero ha dejado pasajes interesantes de juego que intentará repetir ante un rival de jerarquía. Este partido representa una oportunidad para medir su nivel internacional.

Tabla del grupo A de la Copa Libertadores

Flamengo lidera su grupo con comodidad, mientras que Cusco FC se ubica en la parte baja sin opciones de clasificación. El resultado de este partido no cambiará el destino de ambos, pero sí puede influir en el cierre de la fase.