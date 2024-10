Cusco FC vs Los Chankas EN VIVO y GRATIS | El torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2024 entra a su jornada número 14 y en esta ocasión Cusco FC se enfrenta a Los Chankas este jueves 17 de octubre del 2024 a las 3:15 p.m. (horal local Perú) desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en el Cusco. ¿Dónde ver Cusco vs Chankas EN VIVO? Si estás interesado en sintonizar el partido EN DIRECTO, podrás seguirlo a través de la señal de TV de Liga 1 MAX. No te pierdas el partido entre Cusco y Los Chankas, mientras que el primer equipo dirigido por Miguel Rondelli busca seguir sumando puntos en la temporada; su contrincante luchará por mantenerse en la Liga 1 tras perder 10 encuentros seguidos y solo triunfo frente a Garcilaso.

Liga 1: el resumen de la fecha 9 del Torneo Clausura. (América TV)