Este viernes 11 de septiembre, Cusco FC recibirá a Melgar por la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El equipo cusqueño llega tras imponerse por 2-0 a CD Moquegua y buscará hacer valer su localía para mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Al frente estará el conjunto arequipeño, que atraviesa un buen momento luego de golear 3-0 a ADT y espera extender su racha positiva en esta nueva jornada del campeonato. Para que no te pierdas este partidazo, te contamos el horario, dónde verlo y todos los detalles de la transmisión.

¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs Melgar EN VIVO?

El partido Cusco FC vs Melgar por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este viernes 11 de septiembre en el estadio Inca Garcilaso de La Vega. El escenario tiene una capacidad de 42 056 espectadores.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs Melgar EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 8:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9:00 p.m

¿Dónde ver Cusco FC vs Melgar EN VIVO?

La transmisión del partido de Cusco FC vs Melgar por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.