Este domingo 1 de noviembre, Cusco FC enfrentará a Sport Boys por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. A estas alturas del torneo, Cusco FC querrá mantener la racha de las dos últimas fechas tras superar a los Chankas (1-0) y a Sporting Cristal (3-1). Por otro lado, Sport Boys superó a FC Cajamarca (4-2) y cayó ante Juan Pablo II (2-0) en las dos últimas fechas. Tras la reprogramación de la fecha 14 frente a Universitario, este fin de semana jugará contra Cusco FC. Revisa aquí la previa del encuentro, horario y más de la emisión de la Liga 1.

¿Cuándo y dónde ver Cusco FC vs Sport Boys por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026?

El partido de Cusco FC vs Sport Boys se juega este domingo 1 de noviembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en el Cusco.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs Sport Boys por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 1:15 p.m.

Venezuela, Bolivia: 2:15 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3:15 p.m

¿Dónde ver Cusco FC vs Sport Boys en vivo por TV?

La transmisión del partido de Cusco FC vs Sport Boys por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.