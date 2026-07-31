Este viernes, Cusco FC y UTC Cajamarca se enfrentarán por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Cusco FC intentará dejar atrás su reciente derrota y volver al triunfo en casa, mientras que UTC llega con la intención de convertir el punto obtenido en la jornada pasada en una victoria que le permita escalar posiciones en el torneo.

A continuación, conoce todos los detalles de este encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs UTC Cajamarca en vivo?

El partido Cusco FC vs UTC Cajamarca se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, este sábado 1 de agosto.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs UTC Cajamarca en vivo?

Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.

Bolivia, Venezuela: 7:00 p.m.

Chile, Argentina, Brasil, Uruguay: 8:00 p.m.

¿Dónde ver Cusco FC vs UTC Cajamarca en vivo?

El partido de Cusco FC vs UTC Cajamarca se transmite por las señales de L1 Max y L1 Play. También podrás seguirlo EN VIVO por la web El Comercio.