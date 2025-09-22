Este lunes 22 de septiembre a las 7:15 p.m. (horario local peruano), Cusco se enfrentó a ADT por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido se jugó en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. ADT comenzó el partido con fuerza con un gol de Joao Rojas en el minuto 1. Cusco buscó el empate pero no lo consiguió y ADT cerró la jornada con un segundo gol, autoría de D’Alessandro Montenegro en el minuto 86. Con ello se cerró esta fecha, y con la victoria de ADT, el equipo tarmeño se posicionó en el puesto 12 de la tabla. Mientras que para Cusco, la derrota no ha afectado significativamente su posicionamiento, manteniéndose en el puesto 3 de la tabla.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Podrás seguir la transmisión en directo por L1 MAX y L1 Play. Finalmente, El Comercio también cubrirá el partido desde su sección Deporte Total.