Cusco y Alianza Atlético jugarán este domingo 17 de agosto de las 6:30 p.m. (horario local peruano) por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este partido tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Cusco ha logrado acumular dos victorias en las dos últimas fechas del torneo, mientras Alianza Atlético tiene una derrota y una victoria que lo posiciona en el puesto 7 de la tabla. No te pierdas el encuentro. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Los partidos de la liga profesional peruana son transmitidos EN VIVO a todo el Perú en TV por la señal de L1 MAX (Liga1 MAX). También podAlianzaCusco vs Alianza Atlético en vivo: hora y dónde ver el Torneo Clausura | Foto: difusiónás seguir la cobertura minuto a minuto desde la sección Deporte Total de El Comercio.