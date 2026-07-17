Cusco FC y Alianza Atlético se enfrentarán este sábado 18 de julio por la primera fecha de la Liga1 Te Apuesto. El partido se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por el inicio del Torneo Clausura con la misión de mejorar los resultados del Apertura. Consulta la previa, el horario, el canal de emisión y más detalles del partido de la Liga 1-2026.

¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs Alianza Atlético II EN VIVO?

El partido entre Cusco FC vs Alianza Atlético se jugará este sábado 18 de julio en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Horario del Cusco FC vs Alianza Atlético EN VIVO por el Torneo Clausura 2026

El encuentro entre Cusco FC vs Alianza Atlético está programado para las 6:30 p.m. (18:30 horas en Perú) . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 6:30 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 7:30 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 8:30 p.m.

¿Dónde ver Cusco FC vs Alianza Atlético EN VIVO?

El partido entre Cusco FC vs Alianza Atlético se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de L1 Max y L1 Play.

Horario, canal TV y dónde ver Cusco FC vs Alianza Atlético EN VIVO