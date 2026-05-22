Cusco FC se enfrenta a Atlético Grau por la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco. Sigue el encuentro por la penúltima fecha del torneo y el intento de ambos equipos por sumar los últimos puntos del torneo. Revisa aquí la previa del partido, horario de emisión y más detalles de la transmisión de la Liga 1.

¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs Atlético Grau por la fecha 16 del Torneo Apertura?

El partido de Cusco FC vs Atlético Grau está programado para el sábado 23 de mayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco.

Raúl Ruidíaz fue determinante para la victora de Atlético Grau (Foto: Liga1)

¿Dónde ver Cusco FC vs Atlético Grau EN VIVO por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido Cusco vs Atlético Grau por la penúltima fecha del Torneo Apertura de Liga 1 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan Cusco vs Atlético Grau por la fecha 16 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 17:15 hrs

Venezuela: 18:15 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 19:15 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 16 de la Liga 1 2026