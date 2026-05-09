Este fin de semana, Cusco FC jugará con los Chankas por la jornada 14 del Torneo Apertura de Liga 1 desde el estadio Inca Garcilaso en el Cusco. Ambos equipos intentarán llevarse los puntos del encuentro por la nueva fecha. No te pierdas la transmisión del partido y consulta cómo seguirlo en señal abierta y online.

¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs Chankas por la fecha 14 del Torneo Apertura?

El partido entre Cusco y los Chankas está programado para el domingo 10 de mayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Los Chankas son los únicos líderes del Torneo Apertura (Foto: Liga1)

¿Dónde ver Cusco FC vs Chankas EN VIVO por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre Cusco y Chankas por la fecha 14 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega Cusco vs Chankas por la fecha 14 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 17:30 hrs

Venezuela: 18:30 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 19:30 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 14 de la Liga 1 2026