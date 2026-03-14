Cienciano y Cusco jugarán este domingo 15 de marzo por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco . No te pierdas este encuentro, conoce toda la información a continuación.

La sexta jornada del torneo benefició a Cusco, tras obtener una victoria frente a Deportivo Garcilaso con un marcador de 1-0. El éxito de esta jornada ubicó a Cusco en el puesto 11 con 7 puntos acumulados. Por otro lado, Cienciano enfrentó a Sport Boys y salió ganador con un marcador final de 3-1. Este resultado lo ubicó en el puesto 5 del Apertura con 10 puntos acumulados.

Alejandro Hohberg marcó el gol de Cienciano en el empate ante Bolívar en la presentación del cuadro cusqueño. (Foto: Cienciano)

¿Dónde ver Cusco vs Cienciano EN VIVO por la fecha 7 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Cusco vs Cienciano EN VIVO por el partido de la fecha 7 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitida a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan Cusco vs Cienciano EN VIVO por la fecha 7 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 18:00 p.m.

Venezuela: 19:00 p.m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 20:00 p.m.

Horario, canal TV y dónde ver Cusco vs Cienciano EN VIVO por la fecha 7 de la Liga 1 2026