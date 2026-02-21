Comerciantes Unidos y Cusco se enfrentarán este domingo a las 6:30 p.m. (hora en Perú) por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1-2026. El partido tendrá lugar en el Inca Garcilaso de la Vega y contará con Jesús Cartagena Tiburcio como árbitro. Tras las tres primeras fechas del torneo Apertura, Cusco llega a la cuarta jornada con dos derrotas y un empate. Mientras, Comerciantes logró una victoria, una derrota y un empate. Sigue el partido entre Comerciantes y Cusco en su disputa por sumar puntos en la tabla. No te pierdas las incidencias, goles y más.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.