Por Redacción EC

Comerciantes Unidos y Cusco se enfrentarán este domingo a las 6:30 p.m. (hora en Perú) por la cuarta jornada del . El partido tendrá lugar en el  Inca Garcilaso de la Vega y contará con Jesús Cartagena Tiburcio como árbitro. Tras las tres primeras fechas del torneo Apertura, Cusco llega a la cuarta jornada con dos derrotas y un empate. Mientras, Comerciantes logró una victoria, una derrota y un empate. Sigue el partido entre Comerciantes y Cusco en su disputa por sumar puntos en la tabla. No te pierdas las incidencias, goles y más.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.

Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO hoy: sigue el partido por la Liga 1 2026
Fútbol peruano

Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO hoy: sigue el partido por la Liga 1 2026

Los Cocos empató 4-4 con Playa Blanca en un partidazo por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026
Fútbol peruano

Los Cocos empató 4-4 con Playa Blanca en un partidazo por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

Playa Bonita derrotó 7-3 a Brisas/La Isla 2 por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026
Fútbol peruano

Playa Bonita derrotó 7-3 a Brisas/La Isla 2 por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

HOY, Cienciano vs Alianza Atlético en vivo: A qué hora juegan y dónde ver la Liga 1
Fútbol peruano

HOY, Cienciano vs Alianza Atlético en vivo: A qué hora juegan y dónde ver la Liga 1