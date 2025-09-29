Cusco y Garcilaso se enfrentan este martes 30 de septiembre a las 7:30 p.m. por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido se jugará en Cusco, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Cusco y Garcilaso se ubican en el tercer y cuarto puesto de la tabla del torneo. Este partido será decisivo para el posicionamiento de cada equipo. Por su lado, Cusco ha logrado acumular dos derrotas. Mientras Garcilaso tuvo que posponer la fecha 10, sus resultados en las fechas 9 y 11 acumularon dos empates.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Sigue la transmisión en directo por L1 MAX y L1 Play. Finalmente, El Comercio también cubrirá el partido desde su sección Deporte Total.