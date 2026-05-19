Ver Cusco FC vs. Medellín EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la jornada 5 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 20 de mayo del 2026, a las 9:00 de la noche (hora peruana), que son las 11:00 PM de Argentina y Brasil, las 8:00 PM de México y las 4:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú y todo Sudamérica; Disney+ Premium en México; Fanatiz, beIN Sports y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos en páginas poco confiables

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