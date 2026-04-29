Cusco FC visita a Medellín este jueves 30 de abril del 2026 en el Unidad Deportiva Atanasio Girardot, por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026.

El conjunto cusqueño se encuentra en la cola de la tabla tras caer en sus primeros dos partidos y ahora se enfrentará a DIM que también necesita los puntos para seguir escalando posiciones.

A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.

¿A qué hora juega Cusco vs. Medellín por Copa Libertadores?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.

11:00 p.m. España: 3:00 a.m. del jueves

¿Dónde ver Cusco vs. Medellín EN VIVO por la fecha 3 de Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Cusco vs. Medellín EN VIVO por la fecha 3 del Grupo E de la Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú.

Si deseas ver el partido de Cusco vs. Medellín por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN en el resto de Sudamérica mediante la app de DGO y Movistar TV.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Cusco vs. Medellín por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

¿Qué canal transmite Cusco vs. Medellín EN VIVO por Copa Libertadores?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 11:00 p.m. FOX Sports 2 Disney+ Premium Brasil 11:00 p.m. ESPN 3 Zapping, Paramount+ Paraguay 11:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 11:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 11:00 p.m. ESPN 5 Disney+ Premium Bolivia 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 8:00 p.m. --- Disney+ Premium Estados Unidos 10:00 p.m. beIN SPORTS Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Cusco vs. Medellín por Copa Libertadores

Fecha : Jueves 30 de abril del 2026.

: Jueves 30 de abril del 2026. Partido : Cusco vs. Medellín

: Cusco vs. Medellín Horario : 9:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 9:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium

: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium Estadio: Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

¿En qué canal ver Cusco vs. Medellín por Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Cusco vs. Medellín por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Cusco vs. Medellín por Copa Libertadores en Colombia?

En Colombia, el partido de Cusco vs. Medellín por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

¿Qué canal pasa Cusco vs. Medellín por Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Cusco vs. Medellín por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports 2 y Disney+ Premium.