Cusco FC visita a Medellín este jueves 30 de abril del 2026 en el Unidad Deportiva Atanasio Girardot, por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026.
El conjunto cusqueño se encuentra en la cola de la tabla tras caer en sus primeros dos partidos y ahora se enfrentará a DIM que también necesita los puntos para seguir escalando posiciones.
A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.
¿A qué hora juega Cusco vs. Medellín por Copa Libertadores?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.
- España: 3:00 a.m. del jueves
¿Dónde ver Cusco vs. Medellín EN VIVO por la fecha 3 de Copa Libertadores?
La transmisión del partido entre Cusco vs. Medellín EN VIVO por la fecha 3 del Grupo E de la Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú.
Si deseas ver el partido de Cusco vs. Medellín por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN en el resto de Sudamérica mediante la app de DGO y Movistar TV.
Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Cusco vs. Medellín por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.
¿Qué canal transmite Cusco vs. Medellín EN VIVO por Copa Libertadores?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|9:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|9:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|9:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|11:00 p.m.
|FOX Sports 2
|Disney+ Premium
|Brasil
|11:00 p.m.
|ESPN 3
|Zapping, Paramount+
|Paraguay
|11:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|11:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|11:00 p.m.
|ESPN 5
|Disney+ Premium
|Bolivia
|10:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|10:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|8:00 p.m.
|---
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|10:00 p.m.
|beIN SPORTS
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Cusco vs. Medellín por Copa Libertadores
- Fecha: Jueves 30 de abril del 2026.
- Partido: Cusco vs. Medellín
- Horario: 9:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium
- Estadio: Unidad Deportiva Atanasio Girardot.
¿En qué canal ver Cusco vs. Medellín por Copa Libertadores en Perú?
En Perú, el partido de Cusco vs. Medellín por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN y Disney+ Premium.
¿Cómo ver Cusco vs. Medellín por Copa Libertadores en Colombia?
En Colombia, el partido de Cusco vs. Medellín por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN y Disney+ Premium.
¿Qué canal pasa Cusco vs. Medellín por Copa Libertadores en Argentina?
En Argentina, el partido de Cusco vs. Medellín por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports 2 y Disney+ Premium.