Por Redacción EC

visita a este jueves 30 de abril del 2026 en el Unidad Deportiva Atanasio Girardot, por la fecha 3 del Grupo A de la .

El conjunto cusqueño se encuentra en la cola de la tabla tras caer en sus primeros dos partidos y ahora se enfrentará a DIM que también necesita los puntos para seguir escalando posiciones.

A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.

¿A qué hora juega Cusco vs. Medellín por Copa Libertadores?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.
  • España: 3:00 a.m. del jueves

¿Dónde ver Cusco vs. Medellín EN VIVO por la fecha 3 de Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Cusco vs. Medellín EN VIVO por la fecha 3 del Grupo E de la Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú.

Si deseas ver el partido de Cusco vs. Medellín por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN en el resto de Sudamérica mediante la app de DGO y Movistar TV.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Cusco vs. Medellín por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

¿Qué canal transmite Cusco vs. Medellín EN VIVO por Copa Libertadores?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú9:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Colombia9:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Ecuador9:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Argentina11:00 p.m.FOX Sports 2Disney+ Premium
Brasil11:00 p.m.ESPN 3Zapping, Paramount+
Paraguay11:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Uruguay11:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Chile11:00 p.m.ESPN 5Disney+ Premium
Bolivia10:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Venezuela10:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
México8:00 p.m.---Disney+ Premium
Estados Unidos10:00 p.m.beIN SPORTSFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Cusco vs. Medellín por Copa Libertadores

  • Fecha: Jueves 30 de abril del 2026.
  • Partido: Cusco vs. Medellín
  • Horario: 9:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium
  • Estadio: Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

¿En qué canal ver Cusco vs. Medellín por Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Cusco vs. Medellín por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Cusco vs. Medellín por Copa Libertadores en Colombia?

En Colombia, el partido de Cusco vs. Medellín por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

¿Qué canal pasa Cusco vs. Medellín por Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Cusco vs. Medellín por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports 2 y Disney+ Premium.

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