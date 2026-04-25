Este domingo, Cusco y Sport Huancayo juegan por la jornada 12 del Torneo Apertura de Liga 1 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco. Ambos equipos lucharán por llevarse los puntos del encuentro y así posicionarse en la tabla. Conoce todos los detalles del partido: horario, canal y más de la emisión de la liga profesional peruana.

¿Cuándo y dónde juegan Cusco vs Sport Huancayo por la fecha 12 del Torneo Apertura?

El partido de Cusco FC vs Sport Huancayo está programado para el domingo 26 de marzo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Cusco FC y Juan Pablo II se enfrentarán en la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1-2026 | Foto: Cusco FC Facebook

¿Dónde ver Cusco vs Sport Huancayo EN VIVO por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre Cusco FC vs Sport Huancayo por la fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan Cusco vs Sport Huancayo por la fecha 12 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 13:15 hrs

Venezuela: 14:15 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 15:15 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 12 de la Liga 1 2026