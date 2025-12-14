Contenido Sugerido
Contenido GEC
/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.
Ambos equipos luchan por quedarse con el cupo de “Perú 2” que otorga clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un premio que además conlleva una recompensa económica importante.
Cusco FC y Sporting Cristal se volverán a verse la cara este domingo 14 de diciembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la segunda final de los Playoffs de la Liga 1 2025. En el duelo inicial, los ‘celestes’ lograron imponerse por la mínima diferencia (1-0)
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Cusco FC y Sporting Cristal por el partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1.
Contenido GEC
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC HOY?
El partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por final de playoffs de la Liga 1, se jugará este domingo 14 de diciembre del 2025 a las 6:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.