Con más fe que nunca y muy agradecido declaró estar Luis ‘Cuto’ Guadalupe, exjugador de Universitario de Deportes, quien se recupera exitosamente tras pasar por una delicada situación de salud que preocupó a sus seguidores.

Fue “el momento más duro de mi vida”, aseguró el carismático exfutbolista en una reciente entrevista con Trome, aliviado luego de sentirse al borde de la muerte a causa de una infección bacteriana.

“A veces una cree que está bien por fuera, pero por dentro suceden cosas que uno ignora. Tenía una molestia que venía arrastrando hace dos semanas, cuando viajé a Chiclayo. El dolor en el hígado era muy fuerte. Ya no podía comer y me sentía muy mal, agitado, débil”, comenzó diciendo el popular ‘Cuto’.

“Cuando regresé a Lima el dolor era muy fuerte, ya no lo soportaba. Los médicos ordenaron todo tipo de pruebas, exámenes, hasta que con una resonancia magnética y tomografías lograron ubicar una mancha negra en el hígado”, relató.

Todo fue por un silencioso mal que se expandía en su cuerpo, reveló. “Una bacteria estaba instalada en mi órgano. Tuvieron que intervenir para extraerme parásitos del hígado y hacerme un drenaje. A esa conclusión llegaron luego de una junta médica que se hizo para ver mi caso”, comentó Guadalupe.

“Era una molestia terrible, sentía que me moría. No poder alimentarme, estar débil, indefenso, uno piensa en lo peor, pero siempre está tu fe, uno cree en Dios”, agregó.

“Le doy gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos, a todo las personas que en estos días he estado en sus oraciones. Les doy gracias infinitas, porque son sus oraciones las que me ayudaron, no sé qué hubiera pasado, la fe es lo más lindo de la vida, pero uno a veces se quiebra. Creo que Dios me ha dado una segunda oportunidad y la voy a aprovechar al máximo”, sentenció ‘Cuto’.

