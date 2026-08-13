Cuzco FC vs Juan Pablo II EN VIVO: hora y canal del partido por el Torneo Clausura de Liga 1

Este viernes, Cusco FC y Juan Pablo II se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El conjunto cusqueño buscará recuperarse tras caer por 3-1 ante Comerciantes Unidos en la jornada anterior, mientras que Juan Pablo II llega a este duelo luego de igualar sin goles frente a Atlético Grau. No te pierdas este encuentro y revisa el horario, canal de transmisión y todos los detalles del partido.

¿Cuándo y dónde juegan Cuzco FC vs Juan Pablo II por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026?

El partido Cuzco FC vs Juan Pablo II por la quinta fecha del Torneo Clausura se jugará este viernes 14 de agosto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juegan Cuzco FC vs Juan Pablo II EN VIVO por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 7:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 8:00 p.m

¿Dónde ver Cuzco FC vs Juan Pablo II EN VIVO por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026?

La transmisión del partido de Cuzco FC vs Juan Pablo II por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.