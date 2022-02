Conforme a los criterios de Saber más

Un problema en la salud de su madre, el motor de su vida, lo obligó a parar tras 19 años ininterrumpidos en el fútbol. Víctima, según su testimonio, de las consecuencias de malas decisiones en el primer equipo de Alianza Lima en aquel desastroso 2020. Pero Daniel Ahmed sigue de pie. Conductor de aquella generación que en 2013 estuvo a nada de llegar al Mundial de la categoría y de la que salieron futbolistas que hoy son la base de la selección peruana que busca ir a Qatar como Renato Tapia y Edison Flores. Hoy, alejado de las canchas y contando los días para volver, el ‘Turco’ conversó con El Comercio sobre la llegada de Cristian Benavente, uno de sus dirigidos en aquella Sub 20, a Alianza; su paso por la institución blanquiazul y dejando en claro lo que hizo por el fútbol peruano en casi una década de trabajo en menores.

—Cristian Benavente, jugador al que lo tuvo en la Sub 20 y conoce muy bien, será nuevo jugador de Alianza Lima, ¿qué le puede aportar?

Cristian es un gran profesional, ese fue uno de los aspectos más destacados de su carrera. Tiene una base muy importante hecha en el Real Madrid. También estuvo jugando en diversos equipos muy importantes de Europa y ahora tiene la posibilidad de jugar en otro grande que es Alianza Lima, en un país que quiere, en el que se siente cómodo porque la madre es peruana. Según me han comentado él está muy entusiasmado en esta nueva etapa sabiendo también que va a estar cerca de la selección peruana, que es algo que él quiere mucho. Sabe que Ricardo Gareca y todo su equipo de trabajo hace un seguimiento muy profundo a todos sus jugadores y sobre todo a los del medio local.

Cristian Benavente posando con la camiseta de Alianza Lima, su nuevo club.

—¿Cuánto beneficia a un jugador haber sido formado en el Real Madrid, uno de los mejores clubes del mundo?

Las etapas base de formación son determinantes para que el jugador pueda llegar a una evolución máxima en sus condiciones, pero en este caso la competencia ya en etapas profesionales es importante. Por eso, en este aspecto, es donde más va a tratar de hacer énfasis porque necesita competir para recuperar su nivel.

—¿En qué posición rinde más?

Cristian Benavente es un jugador que maneja los dos perfiles, muy potente y tiene facilidad en la llegada al gol, jugando atrás del 9 o como un segundo delantero. Quizá en esas posiciones, en las que está cerca del arco rival, es donde él deja su huella más importante.

—Es decir, en Alianza puede acompañar a Hernán Barcos en ese 3-5-2 que usa Carlos Bustos…

Eso es tema de cada entrenador. En este caso, Carlos Bustos es un entrenador muy inteligente que va a analizar a profundidad a Cristian y las necesidades del equipo, y en función de eso le va a encontrar su puesto ideal.

—¿Por qué su carrera ha ido cayendo en los últimos años? Su último partido oficial fue en febrero del 2021

Yo tengo entendido que en el último equipo en el que estuvo tuvo algunas complicaciones y sumado a un tema de lesiones. Como te comentaba, quizás uno de los aspectos más importantes en un jugador es el profesionalismo con el que encara su carrera y, en ese tema, yo doy fe que Cristian Benavente es un gran profesional. Por eso, cuando un jugador es una persona responsable, volver a su nivel es algo probable. Cuando no lo es, es difícil. En el caso de Cristian, es un jugador que se toma muy seriamente la profesión.

—¿El fútbol peruano es un buen trampolín para relanzar la carrera futbolística? Christian Cueva y Edison Flores lo hicieron, por ejemplo.

El fútbol peruano, a partir de que Perú empezó a entrar en el plano internacional a nivel de selecciones, ha generado prestigio para los propios jugadores del país. Hoy, el fútbol peruano es bien visto afuera. Pero por el gran trabajo de Ricardo Gareca y todo su equipo. Más allá que las bases del fútbol peruano hoy no están bien porque no hay inversión, el envión de la selección peruana a partir del Mundial de 2018 todavía continúa.

—De ese plantel que estuvo a punto de ir al Mundial Sub 20 en 2013, Raziel García y Ángelo Campos son los últimos en unirse a la selección mayor. ¿Es la mejor generación de los últimos años?

En lo que es estadística, sí. Lo que ocurre es que en el fútbol peruano estamos ante un gran problema que hoy lo están tapando esos años de formación y desarrollo que hubo en menores en donde hubo inversión, todos los jugadores del país tuvieron un lugar para mostrarse y desarrollarse, las selecciones tuvieron procesos continuos. La consecuencia de la formación y la educación es que el jugador peruano evolucione. Perú tiene una gran materia prima, grandes jugadores, pero si no le das educación, esos chicos terminan sin recibirse porque no pueden ir a la Universidad, por ejemplo. Hay que darles educación. Esas camadas, como las que están saliendo, que son las de Marcos López, Martín Tavara, Oslimg Mora, son fruto de la formación, de la competencia bien realizada en el país, de darle lugar a todas las regiones y no solo a Lima. Los países que descentralizan, en los que los equipos profesionales tienen divisiones menores, están a la vanguardia. Cuando Perú lo hizo en la década pasada, de 2010 a 2020, sacó una generación que le está dando un envión importante para el Mundial. Pero necesitamos que el fútbol peruano evolucione continuamente, no por periodos. Para eso necesitamos que todos los clubes profesionales tengan cantera, que haya un torneo nacional donde los equipos compitan entre ellos. Necesitamos que se invierta en el fútbol peruano para que el sueño de ir al Mundial no dure por el producto de unas generaciones sino de una estructura que está constantemente evolucionando.

—¿Cómo se formó esa Sub 20?

Lo que nosotros hicimos fue crear un proyecto en el que participaron clubes, se hizo visorias constantes, los jugadores entrenaban todas las semanas, tenían entre 45 y 50 partidos amistosos y competitivos cada año. Los procesos existían y cuando eso sucede, los jugadores mejor evolucionan. Es muy matemático este tema. Ahí también se creó la Sub18 donde salieron Luis Abram y Pedro Aquino. Eso es producto de los procesos y en ese proceso no está la figura mía nada más, sino la de todo el equipo de trabajo, de los clubes, hay muchos profesionales peruanos que han contribuido al desarrollo del fútbol. Gerson Gálvez, el mismo Lucho Bolaños como captador de juveniles a lo largo y ancho del país. La verdad sería injusto nombrar a algunos, pero hay muchos formadores que trabajan día a día. Lo que pasa es que al no haber desarrollo hoy en día no se les involucra en el sistema.

—Dentro de esa generación hay casos de promesas que se fueron perdiendo en el camino como Jean Deza o Hernán Hinostroza, ¿qué les pasó?

La formación base es muy importante. Jean Deza es un chico que ha luchado mucho para llegar al fútbol profesional, pero también ha luchado con la vida también. Él tuvo una vida muy dura desde joven, tuvo que estar constantemente luchando por ser una persona mejor, por madurar, profesionalizarse y, bueno, a veces el camino no es fácil. Se crió en lugares difíciles y esto le llevó a tener muchos vaivenes, a subir y bajar. Pero yo deseo que, como buena persona que es, no deje que la vida la gane sino que él le gane a la vida.

—Del tiempo que trabajó en las selecciones menores, ¿a qué jugador vio que deberíamos tener en cuenta en un futuro cercano?

Nombrarte un jugador es ser injusto con otros. Pero hay muchos que están creciendo como Walter Tandazo o Fernando Pacheco. Hay muchos jugadores que han estado en el proceso del 2019, que han tenido muchos años trabajando en sus clubes y la selección, y es cuestión de tiempo para que empiecen a llegar. También están los de la categoría 2003 y 2002 que jugó el Sudamericano y estuvo al borde de ir al Mundial. Hay futbolistas muy valiosos que si no pierden los procesos van a alimentar a la selección. Te lo repito: los países que evolucionan son los países que educan, los que desarrollan al joven y a los profesionales. Si el Perú no educa, no habrá futuro. Necesitamos que se invierta en el joven, en los grandes profesionales que hay para que se eduque y desarrolle el fútbol peruano y se pueda soñar, no solo en ir a un Mundial sino ir a todos los Mundiales.

Hernán Hinostroza, Jean Deza y Cristian Benavente formaron parte de la selección sub20 del 2013.

—¿Por qué le cuesta tanto al futbolista peruano consolidarse en una liga extranjera?

Volvemos a lo mismo. Fíjate que el mismo canal es el de la educación y la formación. El jugador cuando es educado desde joven empieza a dar respuestas a todas las problemáticas que le presenta la vida. Un futbolista no solo se desarrolla en un campo de juego sino también en la vida cotidiana, en el día a día, en poder compartir otras culturas, otros ambientes. Al no estar preparados ocurre que regresan. Justamente la educación y la buena formación hace que ese jugador tenga la fortaleza mental, psicológica, física, futbolística y humana para poder ir a donde tenga que ir y destacar. Pero el punto de partida es la formación y el fortalecimiento de la educación. Si no hay eso de pequeños, de grande es difícil disimular la falta de esa etapa.

—¿Por qué ha costado sacar al nuevo Paolo Guerrero?

Hemos evolucionado en muchas posiciones: laterales, centrales y volante de contención. La posición creativa de Christian Cueva y la de centrodelantero, en el caso de Paolo Guerrero, quizá es lo que más nos urge. Hubo jugadores que estaban tras esos pasos pero se quedaron. Ivan Bulos era uno de ellos, lamentablemente las lesiones no se lo permitieron.

—Pasando a su corta etapa en Alianza Lima, ¿cómo va su situación con el club?

Alianza Lima es un club al que respeto mucho, donde quizá me tocó la peor parte, ya que estuvimos 25 días dirigiendo a un equipo que venía de perder seis partidos y en zona de descenso. Gracias a Dios no descendió. Es un club muy grande, pero grande de verdad. La grandeza se la da su gente por lo popular que es. Cada región del país está impregnada de aliancismo. Todo lo que puedo decir de Alianza es que agradezco haber vivido mi paso por ahí y espero lo mejor para el club en el futuro.

—¿Usted se considera parte de lo ocurrido en el 2020 o un afectado?

Yo en realidad fui a hacer un proyecto de organización deportiva. Mi cargo era Desarrollo y planificación deportiva. Alianza necesita desarrollar las áreas de scouting de mayores, el desarrollo humano en menores. El club, en seis años, había hecho de su propia cantera una sola venta que fue Aldair Fuentes. Entonces necesitaba mejorar el producto a vender. De repente el primer equipo venía de perder seis partidos, quedaba cinco en juego, y la dirigencia me pidió que por favor tomara las riendas por esos 25 días. Yo institucionalmente lo hice. No me arrepiento de nada, soy una persona institucional y lo volvería a hacer nuevamente. Pero siento que al Perú le aporté mucho en evolución y desarrollo del fútbol del país. Lamentablemente hay mucha gente a la que el perfil mío no le sirve, que ha negado mi trabajo y no tienen argumentos para hacerlo. El argumento no nace de mí. Si uno le hace una pregunta a Renato Tapia o Pedro Aquino, o a cualquier seleccionado que haya pasado por los procesos formativos de mi área, ahí está la respuesta a esas personas que critican. Mi legajo en Perú fue una base que fue al Mundial y el que lo niegue que le pregunte a los jugadores que tuve si evolucionaron o no. Dos años en Cristal, donde salí subcampeón y campeón, y un proceso en selecciones en el que fue la única vez que el fútbol peruano tuvo un torneo nacional de menores donde jugaba Alianza Atlético de Sullana contra Cristal en Piura y en Lima, donde los clubes de Segunda tenían menores, había Sub13, Sub15, Sub17 y reserva en Primera y Segunda, y todos jugaban un torneo nacional. Había 24 centros de desarrollo, no había ningún chico olvidado o discriminado porque todos eran observados. Todo ese proyecto lo mataron los que están ahora.

Daniel Ahmed estuvo presente en Chancay. (Foto: FPF)

—¿Ve que el proyecto que armó en Alianza Lima se continúa aplicando ahora?

El 2020 fue un año donde hicimos mucha planificación deportiva. Alianza tenía un presupuesto altísimo en plantilla, nosotros haciendo una depuración del plantel, un análisis de contrataciones, se bajó tremendamente el valor de la plantilla que era para el 2021. Se trabajó muy fuerte en la organización deportiva, interna. A mí se me juzga por esos 25 días pero yo fui a otra cosa. La misión nuestra fue desarrollar el club en todas sus áreas deportivas y ¡oh casualidad! Alianza sale campeón en el 2021. Yo pienso que un porcentaje, muy chiquitito, tuvimos.

—¿Lo que pasó en 2020 con Alianza le cerró las puertas del fútbol peruano?

No. Pienso que es una gran excusa porque en ese momento fueron 25 días. Pero para la gente que le molesta el trabajo que hicimos en los nueve años que estuvimos en Perú, fue el momento adecuado para buscar lastimarnos. Yo me he nacionalizado peruano, para mí es un orgullo serlo, y siento que mi paso por Perú fue uno donde trabajamos en forma muy seria, honesta, donde dimos grandes resultados. Que esta gente que critica no lo quiera reconocer, bueno, los resultados están a la vista. Pregúntenle a Ricardo Gareca qué opina de todo el proyecto que se hizo en selecciones o a cada jugador como fueron los procesos formativos de Daniel Ahmed y todo el equipo de trabajo. Por eso hay que hacer una estadística, ¿quién le dió más al fútbol peruano? Ellos, que critican de forma maliciosa, o nosotros, que en los nueve años que estuvimos en Perú dejamos un sello enorme. Esa gente trata de ocultar eso, pero eso no lo pueden hacer porque está a la vista porque ha dado resultado.

—¿Recibió alguna oferta de algún club de la Liga 1 tras su salida de Alianza Lima?

Sí recibí un llamado de un club muy serio de Perú y otras propuestas de otros países. Pero el año pasado decidí no trabajar luego de 19 años ininterrumpidos por un problema de salud que tuvo mi madre, a la que operaron de un cáncer. Además, volvemos a lo mismo, fue tan grande la difamación que recibí por esos 25 días al mando del primer equipo de Alianza que taparon todo lo bueno que hice.

