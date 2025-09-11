Raúl Ruidíaz es un hincha confeso de Universitario de Deportes y festejó dos títulos nacionales en nuestro país con los cremas en los años 2009 y 2013.
Sin embargo, luego de que no se diera su regreso a inicio de temporada, la relación parece que se quebró de alguna manera y ahora incluso su imagen fue retirada del museo crema..
Al respecto, Daniel Amador, gerente de Marketing y Comercial de Universitario, fue consultado por esta medida y no dudó en compartir la posición del club.
“La ‘U’ es una institución que necesita respeto. Nadie puede estar por encima del club. Eso se ha demostrado de una manera clara en estos años, en donde han habido muchas situaciones positivas y negativas, en donde se ha dejado claro que la institución está por encima de cualquier persona o cosa”, dijo Amador en una entrevista a Colectivo World.
Como se recuerda, luego de que la ‘U’ perdiera por 4-0 ante Palmeiras, se viralizó un video de ‘La Pulga’ en el que aparece cantando y hablando en portugués.
Muchos relacionar esto con el partido de Universitario, y hasta pensaron que fue una burla, aunque esto fuera desmentido por el propio delantero horas más tarde.
“Me sorprendí mucho cuando vi que ciertas personas relacionaron un video mío, de esos que suelo subir, con una supuesta burla al club del que soy hincha por sobre todas las cosas”, dijo Ruidíaz.
