Daniel Peredo y las imágenes en Facebook que le dedican los hinchas

"Daniel Peredo no se va, no se va, no se va...", se escuchó bien fuerte el miércoles en el Estadio Nacional, cuando los hinchas le dieron el último adiós al recordado periodista.

Así como en el primer escenario deportivo del país, Facebook fue el otro lugar en donde Daniel Peredo recibió interminables muestras de cariño, admiración y respeto.

El dolor por la partida de Daniel Peredo se hizo sentir en Facebook, en donde los hinchas llenaron la red social con imágenes, dibujos y caricaturas del periodista que se ganó el corazón de los peruanos a través de sus emocionantes narraciones de la selección.