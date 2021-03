Conforme a los criterios de Saber más

Como si no fueran tres años sino ayer, la familia Peredo Menchola cumple con algunas costumbres de cuando todos estaban físicamente juntos. Porque juntos están: algunas fotos en el aparador de la sala, el favorito arroz con pollo en los cumpleaños, un café en la misma mesa del Museo Larco, en Pueblo Libre.

Hay, sin embargo, un tema pendiente para Milagros, Fátima y Daniela, la familia del más influyente periodista deportivo peruano de los últimos 30 años: los derechos laborales por los 15 años de trabajo al canal en el que fue voz, imagen y leyenda. Este lunes es la primera audiencia ante un juez, que bien podría resolverse en cinco minutos. Por la memoria de Daniel Peredo y el notable recuerdo que dejó en todos los lugares donde pisó.

LA VERSIÓN DE LA FAMILIA

Milagros Llamosas conoce de fútbol tanto o más que algunos analistas: trabajó en Sporting Cristal en el área de psicología y asistencia social y allí se conoció con Daniel. No le ha sido fácil llevar el luto inesperado pero ha podido, con sus hermanas y por sus hijas. Su serenidad es inmensa: no me lo han contado; lo he visto, la he escuchado, lo he percibido. Ha podido con el poderoso recuerdo de Peredo que, como el sol en verano, está en todos lados.

Serena hasta hoy.

¿Qué exige la familia Peredo Llamosas? ¿Cómo se ha resuelto el tema laboral económico desde que falleció el conductor de TV en febrero del 2018? Hablamos con ella este viernes: “Esperé siempre que Media Networks reconociera los derechos laborales de mi esposo. Nunca lo hicieron; me vi obligada a acudir a las instancias judiciales para que un juez intervenga y haga valer los derechos de Daniel. Fueron 15 años de trabajo permanente, llegó a ser la imagen de ese canal, no creo que haya duda de que dejó el alma y horas hombre, muchas horas hombre para evidenciar una relación laboral... Reuniones que evidencian subordinación, 15 años por honorarios a la misma razón social Media Networks, etc. El expediente laboral fue aceptado hace un año y recién tenemos la primera audiencia judicial el lunes en donde un juez los instará a conciliar”.

¿Por qué no llegaron a un acuerdo? “Yo llamé a Recursos Humanos, yo inicié el acercamiento. Ellos nunca me dieron cara pero me dijeron abiertamente que Daniel nunca fue un trabajador de Media Networks, por haber trabajado con recibo por honorarios. Adicionalmente hablé con su abogado de imagen quien me indicó que ellos son los dueños de todo lo que Daniel produjo en sus plataformas y que lo pueden reproducir en Movistar Play o repetirlos mil veces para su beneficio. Esperé que ellos respondieran de la misma forma que Daniel, a la altura de su trabajo, pero no hubo esa respuesta”.

Hoy, mientras organiza un nuevo año escolar con sus hijas Fátima y Daniela, solo tiene un compromiso. “Para ellos, Daniel no existe como trabajador, sin embargo hacia afuera lo siguen explotando en su beneficio. ¿Cumplir? Yo haré valer los derechos de mi esposo por sus hijas y por él... De eso me encargaré. Ese es el único acuerdo que tengo: con mis hijas”.

LA VERSIÓN DE MEDIA NETWORKS

También en la tarde del viernes, buscamos la versión oficial de Media Networks, empresa en la que Daniel Peredo no solo fue un trabajador, sino un sello. Luego de algunas conversaciones con representantes de ese medio, Lucía Corso, gerente de marketing de Media Networks, resolvió las tres preguntas que le acercamos sobre el tema. “Primero que nada, debemos decir que lamentamos esta situación y esperamos pueda superarse, especialmente por el cariño, cercanía y respeto que siempre hemos tenido en Media Networks hacia Daniel” .

—¿Cómo era la relación laboral con Daniel?

—Todas las relaciones con nuestros talentos artísticos y conductores de televisión no son de orden laboral sino de prestación de servicios. Esto es así porque no están obligados a cumplir horarios establecidos y pueden prestar servicios a otros medios, como escribir columnas o narrar partidos. Ese fue el caso de Daniel, que prestaba sus servicios en diversos medios de comunicación.

—¿En qué punto quedó la relación con la familia?

—En Media Networks estuvimos junto a la familia en los momentos más difíciles, incluso cubriendo íntegramente los gastos de sepelio. Por un tema de cariño y gratitud a Daniel, buscamos la mejor manera de apoyar a la familia, por ello nos reunimos varias veces con su esposa y sus asesores legales para ofrecerle diversas alternativas de apoyo, sabiendo de la situación de ella y sus menores hijas. Lamentablemente desistieron de las alternativas que les planteamos.

—¿Cuál es la posición hoy de la empresa de cara a la audiencia del lunes?

—Hasta este momento no hemos recibido ninguna notificación judicial. No obstante, estamos dispuestos a volver a conversar con la Sra. Llamosas para ver la mejor manera de ayudar a su familia.

***

Lo único posible hoy, desde aquel 19 de febrero del 2018, es un acuerdo. Justo y honorable, como era él.