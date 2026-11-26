Daniel Porozo habría definido su futuro profesional y continuaría vistiendo la camiseta de Sport Huancayo durante las próximas temporadas. El delantero ecuatoriano, quien destacó por sus actuaciones en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, habría llegado a un acuerdo para extender su vínculo con el ‘Rojo Matador’ por tres años más.

La información fue revelada por Romario Oropeza, gerente deportivo de Sport Huancayo, durante su participación en el programa de streaming ‘Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo’. Según indicó el directivo, el atacante ya habría estampado su firma para continuar en el equipo huancaíno.

Daniel Porozo confía en Sport Huancayo ante Universitario y lanza mensaje por el título del Clausura. Foto: Liga 1

El buen rendimiento de Daniel Porozo durante el Torneo Clausura despertó el interés de distintos clubes, que consultaron por la situación del delantero ecuatoriano de cara a la próxima temporada.

Sin embargo, la directiva de Sport Huancayo habría tomado la decisión de asegurar su continuidad y concretar un acuerdo por las siguientes tres temporadas. De esta manera, el club buscaría mantener a una de sus piezas importantes para el proyecto deportivo de los próximos años.

La intención de la institución también sería evitar que las negociaciones por su futuro distraigan al futbolista en un momento determinante de la temporada, especialmente cuando el equipo se encuentra enfocado en disputar las semifinales de la Liga 1.

Daniel Porozo se enfoca en las semifinales ante Universitario

Mientras se define oficialmente su situación contractual, Daniel Porozo tiene un importante desafío con Sport Huancayo: enfrentar a Universitario de Deportes por las semifinales de la Liga 1 2026.

El primer encuentro de la llave se disputará este domingo en el estadio IPD de Huancayo, donde el conjunto dirigido por el ‘Rojo Matador’ buscará aprovechar su condición de local para conseguir una ventaja antes del compromiso de vuelta en Lima.

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