“Es uno de los próximos ‘potrillos’ a vender”: Geray Motta, la joya de 16 años que Guede hizo debuta y cuál es el plan en Alianza para ser el sucesor de Paolo

Así como lo hizo Bassco Soyer en el 2023 o Kluiverth Aguilar en el 2021, Motta debutó con 16 años. Y no se trataba de cualquier posición, ya que iba a reemplazar al ‘9’ de 42 años del equipo. Guerrero, con toda su experiencia, le hizo un ademán de motivación antes del inicio del segundo tiempo. Cuando Geray estaba en el campo, en el segundo tiempo, Guede le dijo a un periodista de ESPN literalmente: “míralo al 30 que va a ser muy bueno”. Luego del partido entendemos todos que ese partido aún está por venir.

En Matute consideran que no es una decisión apresurada. En un club que históricamente ha fabricado cracks en ataque como el mencionado Guerrero y una larga lista, Motta aparece como uno de los proyectos más cuidados de los últimos años. Un juvenil al que no se le pide prisa, pero sí convicción.

La Liga 1 del 2026, además, obliga a mirar hacia abajo. El reglamento exige que en cada lista de partido haya al menos un futbolista nacido en 2007 en adelante. Alianza tiene tres nombres que cumplen esa condición: Piero Cari (2007), el arquero Fabrisio Mesías (2007) y Motta (2009). La norma empuja, pero no explica por sí sola la apuesta. Motta está ahí porque se lo ganó antes de que el papel lo reclamara.

En las divisiones menores es el goleador blanquiazul: durante la Copa Federación, registró una marca de 50 goles en 47 partidos entre las categorías Sub-14 y Sub-18. Un delantero que entiende el área como un espacio propio y el gol como un acto natural. Ese instinto no siempre se enseña, a veces se tiene y se perfecciona.

Gerson Cuba, periodista que sigue de cerca cada paso de la cantera blanquiazul, lo resume sin rodeos: Motta es parte del próximo paquete exportable del club. “Es el próximo ‘potrillo’ a vender junto a Joao Velásquez y Brian Arias”, señala. Y agrega una clave que Alianza intenta corregir desde hace años: el proceso. “A diferencia de otros casos, están respetando los tiempos y llevándolos de a pocos. No sé si tendrá minutos en primera división este año; seguramente seguirá en Liga 3. Pero que esté en la pretemporada significa que hay confianza en lo que puede dar a futuro”.

Esa palabra —confianza— suele ser la más escasa cuando se habla de juveniles. Por eso pesa más que cualquier discurso. Por eso, en La Victoria quieren llevar de a pocos a Geray para no cometer errores. Saben que puede ser el próximo ‘9’ del fútbol peruano dentro de poco, pero el paso de las divisiones menores a la primera división es muy grande.

Desde el análisis, Diego Rebagliati va más allá del contexto y pone el foco en la cancha. En Motta ve algo que rompe un prejuicio instalado en el fútbol local: el del ‘9’ grande por obligación. “Me gusta mucho más Motta como ‘9’”, apunta. Y explica que el puesto no se construye solo desde la talla, sino desde las características. “Hay delanteros como Suárez, Julián Álvarez, Lautaro, Lapadula o Valera que no superan el 1.80, pero son fuertes, bien armados y hacen goles. Motta demostró que sabe anotar de manera natural. Se puede construir un ‘9’ desde lo que es, no desde lo que se supone que debe ser”.

En Videna deben tomar nota

Hay otro detalle que no pasa desapercibido y que obliga a la Videna a tomar nota. Geray Motta puede ser convocado por la selección de Venezuela: su madre es venezolana. Ya jugó con la Sub 17 de Perú, pero el fútbol moderno no espera, y las dobles nacionalidades suelen convertirse en carreras contra el tiempo. Si el talento avanza, las decisiones también deberán hacerlo.

Por ahora, Motta corre, aprende y observa. Comparte entrenamientos con referentes como el propio Paolo Guerrero, se adapta al ritmo del primer equipo y vuelve, cuando toca, a su categoría. Sin urgencias. Como si Alianza, esta vez, hubiera entendido que los proyectos se construyen.

A los 16 años, Geray Motta todavía está empezando. Pero en un fútbol que suele mirar solo el presente, su nombre ya asoma como una promesa que pide algo más valioso que minutos: paciencia. Y eso quieren darle en Alianza.