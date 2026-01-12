Escucha la noticia
"Es uno de los próximos 'potrillos' a vender": Geray Motta, la joya de 16 años que Guede hizo debuta y cuál es el plan en Alianza para ser el sucesor de Paolo
A los 16 años, Geray Motta aún no llega a la mayoría de edad, pero ya empezó a cumplir otra condición más exigente en el fútbol peruano: que su nombre deje de sonar solo en la cantera y empiece a pronunciarse en el primer equipo. En Alianza Lima lo saben. Por eso, entre exámenes físicos, dobles turnos y sesiones de video, Pablo Guede y la gerencia deportiva tomaron una decisión que no es menor: subir al delantero nacido en 2009 a la pretemporada del plantel principal, junto al que probablemente sea su ídolo como Paolo Guerrero, y que debute en el amistoso ante Independiente de Avellaneda.