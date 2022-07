Aunque no se autodenomine como rockero, Ricardo Gareca es un rockstar con todas sus letras. Tiene la melena, el look en general, y despierta pasiones y alaridos adonde vaya. Seguramente en una tarima si acaso se animara.

Gareca, quien hoy se reunió con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, para definir su renovación al frente de la selección, alguna vez contó con qué música se acompaña. Uno de los géneros que escucha desde su juventud es el rock. No el rock pesado, sino más bien el suave. No poguea, escucha.

“No sé si romántico. Más tranquilo. Pero tengo momentos de todo. Ahora si usted me dice que escucho (tango), no. O sea, soy tranquilo en ese aspecto. Por ejemplo, del rock no me gusta escuchar música pesada, los fuertes”, contó hace algunos años al diario El Trome.

¿Eso explicará su autocontrol para responder en las conferencias de prensa? Quizá algo pueda influir. “La música siempre está en mí. Me gusta, me relaja”, le dijo a El Tiempo de Colombia. El ‘Tigre’ dio detalles con nombre propio sobre sus aficiones: “Me gustaba mucho Queen, en mi época. Rod Stewart, Bon Jovi, los Guns N’ Roses, Aerosmith y después rock nacional que siempre me gustó. Charly (García), Soda Stereo, Andres Calamaro. Tengo variedad”, dice como si fuese una rockola ochentera.

Para un apasionado de la música, las armonías o estridencias que más escuchas son las que te definen. Incluso revelan algún rasgo de tu personalidad. En estas horas decisivas, ¿con qué música se distraerá El ‘Tigre’? Se aceptan recomendaciones.