Eryc Castillo tiene la oportunidad de escribir su nombre en la historia de Alianza Lima. El delantero ecuatoriano atraviesa una temporada goleadora con la camiseta blanquiazul y está cerca de conseguir un reconocimiento que ningún futbolista del club logra desde hace tres décadas: terminar como máximo anotador de la Primera División del fútbol peruano.

La ‘Culebra’ alcanzó los 22 goles en la Liga 1 2026 y se consolidó en los primeros lugares de la tabla de artilleros. Su registro lo coloca ante un desafío histórico, pues el último jugador de Alianza Lima que terminó una temporada como máximo goleador del campeonato nacional fue Waldir Sáenz, en 1996.

Eryc Castillo es el goleador de Alianza Lima en la Liga 1 con 18 tantos. (Foto: Alianza Lima)

De esta manera, Castillo podría poner fin a una sequía de 30 años y sumarse a una lista de figuras blanquiazules que dejaron huella en el fútbol peruano.

Para encontrar el último antecedente hay que retroceder hasta 1996. En aquella temporada, Waldir Sáenz anotó 20 goles y compartió el primer lugar de la tabla con Adrián Czornomaz, delantero de Universitario de Deportes. Sin embargo, si se considera al último futbolista blanquiazul que consiguió ser máximo goleador en solitario, el registro corresponde al propio Sáenz, quien marcó 31 tantos en 1993.

Desde entonces, ningún jugador de Alianza Lima ha vuelto a terminar una temporada de Primera División como máximo anotador del campeonato. Ahora, tres décadas después, Eryc Castillo tiene la posibilidad de cambiar esa historia.

Los históricos goleadores de Alianza Lima en el fútbol peruano

A lo largo de su historia, Alianza Lima ha tenido importantes referentes ofensivos que consiguieron terminar como máximos goleadores del campeonato nacional. Entre ellos destacan Alejandro Villanueva, Emilio Salinas, Teófilo Cubillas, Pedro Pablo León y Waldir Sáenz.

Esta es la relación de futbolistas blanquiazules que consiguieron esa distinción en distintas temporadas:

1928: Alejandro Villanueva (10)

1931: Alejandro Villanueva (16)

1949: Emilio Salinas (18)

1952: Emilio Salinas (22)

1955: Máximo Mosquera (11)

1958: Juan Joya (17)

1963: Pedro Pablo León (16)

1966: Teófilo Cubillas (19)

1967: Pedro Pablo León (14)

1970: Teófilo Cubillas (22)

1977: Freddy Ravello (27)

1981: José Carranza (15)

1993: Waldir Sáenz (31)

1996: Waldir Sáenz (20)

2026: Eryc Castillo (22)

Eryc Castillo es el goleador del Torneo Clausura, con cinco goles en las tres primeras jornadas. El ecuatoriano acabó el Apertura con nueve tantos. (Foto: Liga 1 Te Apuesto)

Eryc Castillo, ante la oportunidad de entrar en la historia blanquiazul

El atacante ecuatoriano se ha convertido en una de las principales armas ofensivas de Alianza Lima durante la temporada 2026. Sus anotaciones han sido determinantes para el equipo victoriano y le han permitido mantenerse en la pelea por el reconocimiento individual.

Además, su registro goleador destaca por la importancia que ha adquirido dentro del funcionamiento ofensivo del equipo. La producción de tantos del ecuatoriano ha sido considerablemente superior a la de otros integrantes del plantel, lo que refleja su protagonismo en la campaña.

VIDEO RECOMENDADO