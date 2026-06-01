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Jean Ferrari sorprende al aparecer junto a Keiko Fujimori en el debate presidencial.
Jean Ferrari sorprende al aparecer junto a Keiko Fujimori en el debate presidencial.
Por Redacción EC

Jean Ferrari sorprendió al aparecer en la escena política acompañando a Keiko Fujimori, candidata pesidencial de Fuerza Popular, en el último debate presidencial.

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