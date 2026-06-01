Jean Ferrari sorprendió al aparecer en la escena política acompañando a Keiko Fujimori, candidata pesidencial de Fuerza Popular, en el último debate presidencial.

El director general de fútbol de la FPF llegó junto a la lideresa de Fuerza Popular a la sede del Centro de Convenciones, en San Borja, como integrante del equipo técnico de dicho partido.

La presencia de Ferrari llamó la atención debido a la exposición que ha tenido en los últimos años como dirigente deportivo. Tras convertirse en una figura reconocida por su gestión en Universitario de Deportes, ahora volverá a tener un rol vinculado a la política nacional.

El acercamiento entre Ferrari y Keiko Fujimori no es reciente. Durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2021, el exfutbolista expresó su respaldo a la candidatura de la lideresa de Fuerza Popular y estuvo junto a ella en el debate presidencial frente a Pedro Castillo.

Mano Menezes fue presentado por la Bicolor al mando de Agustín Lozano y Jean Ferrari | Foto: GEC

“El deporte es salud, el deporte nos une y tenemos que mirarlo no solamente desde la parte competitiva, la de la alta competencia, sino también el deporte popular. Y por eso me acompaña en el equipo Jean Ferrari, un experto en el deporte y lo que vamos a hacer con él es justamente relanzar todas estas propuestas de políticas de Estado”, expresó Fujimori.

Ahora, años después, la relación política entre ambos se fortalece con la inclusión de Ferrari en el equipo técnico de Fuerza Popular. Su aparición marca además un nuevo capítulo en la carrera pública del directivo, quien alterna protagonismo entre el deporte y la política peruana.

Mientras tanto, en lo deportivo, Ferrari acompañará hoy a la selección peruana rumbo a Estados Unidos para lo que serán los amistosos ante Haití y España. La Bicolor busca prepararse de la mejor manera en la era Mano Menezes.

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