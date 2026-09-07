El exárbitro Winston Reátegui se pronunció sobre una de las acciones más polémicas del último partido de Universitario: el pisotón de Álex Valera contra Alexis Cossio, jugada que no terminó en amonestación para el delantero crema y tampoco fue revisada por el VAR.

La acción ocurrió cuando Valera fue directamente sobre Cossio y terminó pisando al futbolista rival. Lo llamativo para Reátegui es que el árbitro Michael Espinoza se encontraba a pocos metros de la jugada y tenía una posición favorable para observar la infracción.

Durante su análisis, el exárbitro fue categórico al considerar que la acción merecía una sanción mucho más severa.

Reátegui considera que el pisotón de Valera era tarjeta roja

Reátegui pidió observar otra toma de la jugada para mostrar la posición que tenía Espinoza cuando se produjo el pisotón de Valera sobre Cossio.

“Y lo que me extraña ahí, que es tarjeta roja, ¿correcto? Pero hay otra cámara que quiero que vean. Espinosa está cerca, por favor. Está mirando la jugada. Está frente a la jugada. No hay nadie que lo tape. Ahí está. Miren ustedes”, sostuvo.

Para el exárbitro, la ubicación del juez hacía todavía más difícil entender por qué la acción no terminó siquiera en una amonestación contra el delantero de Universitario.

Reátegui insistió en que Michael Espinoza estaba prácticamente frente a la acción y cuestionó que no haya considerado la gravedad de la falta cometida por Valera.

Universitario empató 2-2 con Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental. (Foto: Fernando Sangama @photo.gec)

“Miren ustedes. ¿Qué mejor posición puede tener un árbitro? Por eso, el motivo de mi frase. Porque no entiendo qué es lo que está sucediendo. Realmente, no lo sé”, manifestó.

El exárbitro cuestionó la dependencia del VAR

Más allá de la acción puntual de Valera, Reátegui aprovechó el análisis para cuestionar la manera en que algunos árbitros afrontan determinadas jugadas y señaló que el juez principal debe asumir la responsabilidad de decidir dentro del campo.

“No lo sé, a veces, si es falta de capacitación, temor, voluntad... Por eso no dirija fuera Espinosa. Por eso. No solamente porque se equivoque. Porque actúa o trabaja esperando al VAR. No actúa en campo, que es una de las indicaciones que más piden en Conmebol”, afirmó.

Reátegui también defendió la importancia de que el juez principal tome una decisión en el momento de la acción, incluso considerando que posteriormente el VAR puede corregirla si fuera necesario.

“Las decisiones en cancha las tiene que tomar el árbitro. Yo prefiero un árbitro que en cancha decida. Se puede apresurar. De acuerdo. Después que lo corrija el VAR”, explicó.

Y volvió a poner el foco en la posición de Espinoza durante el pisotón de Valera. “Y sobre todo que él está frente a la jugada. No puede ver eso”, añadió.

Reátegui fue contundente: “Es roja, pero total”

Al analizar específicamente la acción protagonizada por Álex Valera y Alexis Cossio, el exárbitro mantuvo su postura y aseguró que la infracción debía ser castigada con expulsión.

“Va directo. Es tarjeta roja. Sí, es roja, pero total. Existe un juego brusco grave ahí. ¿Ven ustedes?”, sentenció Reátegui.

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Winston Reategui: "No entiendo que está sucediendo, las decisiones se toman en cancha, está en frente de la jugada, es tarjeta roja, juego brusco grave"



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De esta manera, el exárbitro consideró que el pisotón de Valera sobre Cossio encajaba en una conducta de juego brusco grave, por lo que, desde su interpretación, correspondía una tarjeta roja directa.

Finalmente, Reátegui se refirió a la falta de publicación de los audios del VAR y aseguró que esta situación se mantiene desde las primeras jornadas del campeonato.

“Los audio VAR no salen, discúlpame, está desde la quinta fecha. No sé qué pasa con eso”, señaló.