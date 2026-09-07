Winston Reátegui cuestiona que el VAR no revisara el pisotón de Álex Valera: “Es tarjeta roja”. Foto: @L1MAX_
Winston Reátegui cuestiona que el VAR no revisara el pisotón de Álex Valera: “Es tarjeta roja”. Foto: @L1MAX_
Por Redacción EC

El exárbitro Winston Reátegui se pronunció sobre una de las acciones más polémicas del último partido de Universitario: el pisotón de Álex Valera contra Alexis Cossio, jugada que no terminó en amonestación para el delantero crema y tampoco fue revisada por el VAR.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.