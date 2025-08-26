Gremio visita a Flamengo este domingo 31 de agosto en el Maracaná por la jornada 21 del Brasileirao. El equipo dirigido por Mano Menezes tiene una dura visita ante el puntero del torneo y podría ser el debut oficial del peruano, Erick Noriega, con la camiseta de Gremio de Porto Alegre.

¿Cuándo juegan Flamengo vs. Gremio, debut de Erick Noriega?

El partido de Flamengo vs. Gremio por una nueva jornada del Brasileirao 2025 se jugará este domingo 31 de agosto del 2025 en el estadio Maracaná.

¿A qué hora juegan Flamengo vs. Gremio, debut de Erick Noriega?

La hora del partido entre Flamengo vs. Gremio por una nueva jornada del Brasileirao 2025 está programado para las 2:00 de la tarde en horario peruano y 4:00 P.M. (hora de Brasil).

Trabalho de posse de bola ⚽️🇪🇪 pic.twitter.com/AmjckTylEj — Grêmio FBPA (@Gremio) August 25, 2025

¿Dónde juegan Flamengo vs. Gremio, debut de Erick Noriega?

El partido de Flamengo vs. Gremio por una nueva jornada del Brasileirao 2025 se jugará en el estadio Jornalista Mário Filho, conocido popularmente como Maracaná, es un recinto deportivo mundialista ubicado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.​​ Se sitúa en la avenida Presidente Castelo Branco, s/n Portão 2, en el barrio de Maracaná.

¿Dónde ver Flamengo vs. Gremio, debut de Erick Noriega?

El partido de Flamengo vs Gremio en vivo por una nueva jornada del Brasileirao 2025, será transmitido por el canal de Zapping TV en Perú, y en Brasil lo podrás mirar en Amazon Prime Video, Claro TV, Sky, Premiere y Globo.

