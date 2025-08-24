Pedro Aquino hizo su debut oficial con Alianza Lima en el clásico ante Universitario de Deportes por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. De esta manera, el estadio Monumental de Ate fue el escenario del regreso del volante de 30 años al fútbol peruano.

A los 67 minutos de juego, cinco después de de la expulsaión de Kevin Quevedo tras propinarle un planchazo a José Carabalí, el técnico Néstor Gorosito decidió el ingreso de Aquino en lugar de Alessandro Burlamaqui.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Portando la camiseta número 55 en la espalda, Aquino entró al terreno de juego para ser el equilibrio del equipo blanquiazul que se quedó con diez jugadores por la roja a Quevedo.

Como se recuerda, Alianza Lima fichó a Pedro Aquino tras la salida de Erick Noriega a Gremio de Porto Alegre. Aquino pertenece aún al Santos de México y está a préstamo por un año en el cuadro victoriano.

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.