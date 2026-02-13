El ingreso de Sekou Gassama marcó uno de los momentos más especiales de la tarde en el Estadio Monumental, donde Universitario de Deportes continúa venciendo 2-0 a Cienciano. El delantero, uno de los refuerzos más llamativos de la temporada, recibió una ovación inmediata apenas pisó el césped, un gesto que confirmó la expectativa generada desde su llegada al club.

El contexto también ayudó a realzar el momento: la U ganaba con autoridad gracias a los tantos de Jairo Concha y Alex Valera, lo que permitió que el público disfrutara el debut sin la tensión habitual de un partido cerrado. Gassama entró con energía, mostrando ganas de involucrarse en el juego y de agradecer, a su manera, el recibimiento ensordecedor que bajó desde las cuatro tribunas.

Más allá de sus primeros toques, lo que quedó fue la sensación de que el Monumental vivió una bienvenida colectiva, casi ceremonial. Gassama, de nacionalidad senegalesa-española, representa una apuesta distinta en ataque y el hincha lo sabe: su aparición despertó ilusión y curiosidad en igual medida. El debut fue breve, sí, pero suficiente para que el vínculo con la tribuna empiece a tomar forma.