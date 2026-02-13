Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Sekou Gassama hace su debut con Universitario.
Sekou Gassama hace su debut con Universitario.
Por Redacción EC

El ingreso de Sekou Gassama marcó uno de los momentos más especiales de la tarde en el Estadio Monumental, donde Universitario de Deportes continúa venciendo 2-0 a Cienciano. El delantero, uno de los refuerzos más llamativos de la temporada, recibió una ovación inmediata apenas pisó el césped, un gesto que confirmó la expectativa generada desde su llegada al club.

Universitario-Cienciano EN VIVO: sigue el minuto a minuto por Liga 1
Fútbol peruano

Universitario-Cienciano EN VIVO: sigue el minuto a minuto por Liga 1

Diego Romero comete insólito ‘blooper’ y Cienciano descuenta ante la ‘U’
Fútbol peruano

Diego Romero comete insólito ‘blooper’ y Cienciano descuenta ante la ‘U’

Playa del Sol 1 vs Totoritas EN VIVO por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026
Fútbol peruano

Playa del Sol 1 vs Totoritas EN VIVO por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

Los Cocos vs Playa Bonita EN VIVO por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026
Fútbol peruano

Los Cocos vs Playa Bonita EN VIVO por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026