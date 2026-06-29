El delantero peruano Alexander Succar comenzó oficialmente una nueva etapa en su carrera profesional al disputar sus primeros minutos con la camiseta del Nejmeh SC de Líbano. El atacante nacional ingresó a los 71 minutos del encuentro frente al Racing Club, en un compromiso correspondiente a la Lebanese Premier League.

El conjunto de Beirut dominaba ampliamente el partido y goleaba por 4-0 cuando el exfutbolista de Universitario de Deportes recibió la indicación del comando técnico para hacer su estreno oficial. Succar ingresó portando la camiseta número 9, dorsal reservado para los hombres de área y que refleja la confianza depositada en sus condiciones.

Luego de seis meses desde su llegada a la institución libanesa, el atacante peruano finalmente pudo sumar sus primeros minutos oficiales, iniciando así su recorrido en el exigente fútbol del Medio Oriente. Su debut representa un paso importante en el desafío internacional que decidió asumir esta temporada.

🚨 Alexander Succar 🇵🇪 hace su debut en Líbano | El delantero peruano ingresa a los 71' en la goleada parcial del Nejmeh SC 🇱🇧 por 4-0 al Racing Club por la Lebanese Premier League.



Tras seis meses de llegar al club, inicia su camino en el fútbol del medio oriente con la #9. ✍🏻 pic.twitter.com/Y6enolG25N — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) June 29, 2026

Ahora, el objetivo de Alexander Succar será consolidarse dentro del equipo y ganarse un lugar en el once titular. El delantero espera responder con goles y buenas actuaciones para convertirse en una pieza clave del Nejmeh SC a lo largo del campeonato.

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