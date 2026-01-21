El fútbol mueve a todo el Perú, une y emociona. Por ello, la Defensoría del Pueblo lanzó la campaña “Más goles, cero violencia”, con el fin de que la Noche Crema y la Noche Blanquiazul, programadas para el 24 de enero, eventos deportivos en general, se desarrollen en un ambiente de respeto, convivencia pacífica y sin violencia, devolviendo al deporte su esencia de encuentro y celebración.

La institución liderada por el doctor Josué Gutiérrez difundió mensajes en redes sociales dirigidas especialmente a jóvenes, hinchas, asistentes y público en general para cuidar el derecho a la tranquilidad y rechazar cualquier acto que empañe estas jornadas deportivas.

La Defensoría del Pueblo recuerda que la seguridad y el orden no dependen solo de las autoridades, sino también de una actitud responsable de la ciudadanía.

Como parte de este esfuerzo, la institución estatal viene desarrollando acciones de supervisión preventiva a las entidades responsables del orden público y a los organizadores de ambos eventos.