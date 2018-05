"Lo que nos dejó el verano", por Pedro Canelo

Con la final entre Cristal y Huancayo como única asignatura pendiente, toca revisar a los destacados de esta fase inicial del campeonato Descentralizado, que tuvo un digno cierre de fase de grupos con el 3-3 entre los celestes y Universitario. Nunca tan caliente el Torneo de Verano.

El equipo. Sporting Cristal no corrió como fondista, sino galopó como un auténtico pura sangre en el Grupo A. Los cerveceros acabaron con 13 puntos de ventaja sobre su escolta UTC. Mérito indudable, no solo por la contundencia sino porque tuvo que encontrarse en el ida y vuelta con los compadres Universitario y Alianza Lima. ¿La fórmula? Priorizar el estado físico, ser fieles al estilo de juego ofensivo y algo que había dejado de ser marca registrada de los rimenses: contrataron bastante bien. Carlos Benavides y Alfonso García Miró asumieron la responsabilidad después de la disolución de la Comisión de Fútbol y aprobaron en estos cursos de verano: un técnico que encajó en la idea de juego (Mario Salas), un defensor cumplidor para el medio local (Omar Merlo) y un delantero en estado de gracia (Emanuel Herrera).

El entrenador. Se llama Marcelo Grioni y vuelve a ser protagonista del torneo peruano, esta vez con Sport Huancayo. No es casualidad que haya clasificado a un torneo internacional a Municipal, que haya peleado la primera parte del título con Real Garcilaso el año pasado y que ahora sea finalista del Torneo de Verano. A veces excesivo en el discurso (y eso distrae en el análisis) y hasta entregado a los incidentes como la agresión que sufrió de un jugador de su mismo equipo (el desaforado Monsalvo), pero con instinto ganador. Formado como jugador en Newell’s Old Boys, no ha perdido de vista el gusto por el buen juego y el trajín. Su valor agregado: es un motivador de primer orden.

La figura. Emanuel Herrera y sus 17 goles en el Torneo de Verano. Para buscar delanteros con promedios de más de un tanto por partido a veces solo queda mirar a las grandes ligas de Europa. De esa magnitud es lo que está logrando Herrera en el Perú. Un delantero práctico, hambriento de área e inteligente en sus movimientos tácticos. Es el ‘9’ que el Sporting estaba esperando desde hace diez años. El mejor fichaje de la temporada.

La crisis. Desde el ángulo deportivo en Alianza Lima y desde el marco institucional en Universitario. Los íntimos perdieron jugadores claves en el título del 2017 (lo de Aguiar aún no se explica) y no cubrieron bien esos puestos. Pablo Bengoechea tendrá poco tiempo para recuperar los aplausos perdidos hace cinco meses. En el caso de la ‘U’, perjudicó más de la cuenta la sanción de no poder contratar jugadores. Antepenúltimo, sin técnico y sin poder a usar a Corzo y Quintero en parte del inicio del Apertura (se van a entrenar con sus equipos mundialistas). Una condena, por ahora, a caminar entre nieblas.

Las licencias. Criticada por algunos y aplaudida por otros, la Gerencia de Licencias de la FPF castigó a la ‘U’ y hace poco emitió su informe bimestral 2018. Algunas reflexiones sobre esta instancia: sería bueno que se publique algún informe sobre las decisiones de aprobar algunos estadios. ¿Huanta y Guadalupe pasaron todos los requisitos? Y algo a favor: no es coincidencia que los clubes más cumplidos en sus pagos (viendo la tabla de licencias FPF) sean los que aparezcan con mejores resultados en el Torneo de Verano. No es una ecuación difícil. Ser prolijos como institución deportiva no garantiza campeonatos, pero es un gigantesco paso adelante. Un país clasificado al Mundial agradece esa intención de ordenar la casa.