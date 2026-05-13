El fútbol peruano vuelve a recibir a un jugador africano. Esta vez se trata de Oki Niguessan Ezechiel, delantero de Costa de Marfil que se convirtió en el nuevo refuerzo de UDA de Huancavelica para disputar la Liga 3 esta temporada.

El atacante, de apenas 21 años, llega procedente de la Tercera División de Marruecos, donde destacó como goleador. Su llegada ha despertado curiosidad entre los hinchas por tratarse de un perfil poco habitual en el ascenso peruano y por la expectativa que genera su capacidad ofensiva.

Ezechiel arribó al Perú muy emocionado y ya se instaló en Huancavelica, donde cumplió su primera práctica con el equipo. El delantero espera adaptarse rápidamente a la altura y convertirse en una de las principales figuras del campeonato a punta de goles.

El gran objetivo del marfileño es usar la Liga 3 como vitrina para dar el salto al fútbol profesional peruano. Sueña con llamar la atención de algún club de Liga 1 y construir una carrera en Sudamérica. Por ahora, UDA de Huancavelica apuesta por su talento para pelear el ascenso y convertirse en uno de los equipos protagonistas del torneo.

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