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Del ascenso de Marruecos al fútbol peruano: el exótico refuerzo africano que jugará Liga 3. (Foto: UDA Huancavelica)
Del ascenso de Marruecos al fútbol peruano: el exótico refuerzo africano que jugará Liga 3. (Foto: UDA Huancavelica)
Por Redacción EC

El fútbol peruano vuelve a recibir a un jugador africano. Esta vez se trata de Oki Niguessan Ezechiel, delantero de Costa de Marfil que se convirtió en el nuevo refuerzo de UDA de Huancavelica para disputar la Liga 3 esta temporada.

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