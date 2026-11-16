El Estadio Nacional no solo ha sido escenario de finales, goles y grandes celebraciones deportivas. Sus tribunas también han recibido a miles de personas que llegaron por motivos bastante distintos al fútbol. Un famoso conferencista mexicano, campañas evangélicas y hace poco tuvo la visita del papa León XIV forman parte de una historia menos conocida del principal recinto deportivo del país.

Uno de los nombres que aparece en ese recorrido es Miguel Ángel Cornejo. El conferencista mexicano, reconocido por sus charlas sobre liderazgo, motivación y desarrollo personal, consiguió convocar multitudes en el Perú. Una publicación de Educación en Red, de junio de 2013, señala que llenó tres veces el Estadio Nacional, con más de 45 mil personas en cada presentación. La publicación no precisa las fechas de esas convocatorias, pero da cuenta del alcance que tuvieron sus conferencias en el país.

Una de esas presentaciones sí tiene fecha y registro oficial. El viernes 11 de abril de 2008, Cornejo llegó al Nacional para ofrecer la conferencia magistral ‘Educación de excelencia y desarrollo humano’, organizada por el Ministerio de Educación y la Fundación Eduardo y Mirtha Añaños. La convocatoria estaba dirigida principalmente a docentes, trabajadores del sector Educación y estudiantes de formación pedagógica. Aquel día, el estadio recibió a miles de maestros que llegaron desde distintos puntos de Lima y otras regiones.

Cornejo visitó el Perú varias veces. (Foto: Facebook / Miguel Angel Cornejo-Perú)

La asistencia fue de aproximadamente 45 mil personas, según un testimonio publicado al día siguiente por una participante de la jornada. La exposición de Cornejo giró alrededor de la educación, el desarrollo del talento y la formación de valores. El mexicano utilizó ejemplos históricos y reflexiones sobre la enseñanza para dirigirse a un público que llenó las tribunas del Nacional. No había una pelota de por medio, pero el escenario estaba repleto.

Otro capítulo importante llegó en marzo de 1998, cuando Franklin Graham encabezó una campaña evangelística en Lima. El hijo del reconocido predicador estadounidense Billy Graham reunió a miles de personas en el Estadio Nacional durante tres jornadas.

Según los registros de la Asociación Evangelística Billy Graham, 132 mil peruanos escucharon el mensaje religioso y más de 17 mil respondieron a la invitación de seguir a Jesucristo. La convocatoria fue tan grande que, cuando el recinto alcanzó su capacidad, cientos de personas permanecieron en los exteriores.

El evento evangelístico Esperanza Lima con Franklin Graham se llevó a cabo el 7 y 8 de marzo de 2026 en el Estadio Nacional del Perú (Crédito: Billy Graham Evangelistic Association - Español).

La historia tuvo una segunda parte 28 años después. Franklin Graham regresó a Lima para encabezar ‘Esperanza Lima’, un festival evangélico realizado el 7 y 8 de marzo de 2026. La campaña, que inicialmente había sido programada para una sola noche, incorporó una segunda jornada ante la respuesta de las iglesias y la expectativa que generó el encuentro. El Nacional volvía a recibir una convocatoria masiva, esta vez alrededor de la música cristiana y la prédica del evangelista estadounidense.

La organización informó que más de 90 mil personas asistieron durante las dos fechas. La primera noche congregó a más de 41.500 asistentes y miles de personas que no consiguieron ingresar siguieron el encuentro desde las calles cercanas. El festival también contó con artistas cristianos internacionales como Christine D’Clario, Charity Gayle, The Afters y Jahaziel Band. La convocatoria involucró a más de 2.400 iglesias de Lima y dispuso de 600 autobuses gratuitos cada noche para facilitar el traslado del público.

Hace poco fue el turno del papa León XIV. El jueves 12 de noviembre, el pontífice se reunió con jóvenes y universitarios peruanos en el Estadio Nacional, como parte de su visita apostólica al país, programada del 11 al 16 de noviembre. El cambio de sede fue confirmado por el cardenal Carlos Castillo el 8 de octubre. Inicialmente se había considerado el Estadio Monumental, pero finalmente se eligió el Nacional por las condiciones que ofrecía para desarrollar el encuentro.

Miguel Ángel Cornejo, Franklin Graham y ahora León XIV. Tres nombres vinculados a convocatorias que tienen poco que ver con el fútbol, pero que muestran la capacidad del Estadio Nacional para reunir a multitudes alrededor de una idea, una prédica o un mensaje. El recinto que tantas veces hizo vibrar a los hinchas volvió a recibir a miles de personas, esta vez con la presencia de uno de los líderes religiosos más importantes del mundo.

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