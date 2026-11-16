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Resumen

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El Estadio Nacional será sede del encuentro con el papa León XIV el 12 de noviembre. (Foto: Andina)
El Estadio Nacional será sede del encuentro con el papa León XIV el 12 de noviembre. (Foto: Andina)
Por José Antonio Bragayrac

El Estadio Nacional no solo ha sido escenario de finales, goles y grandes celebraciones deportivas. Sus tribunas también han recibido a miles de personas que llegaron por motivos bastante distintos al fútbol. Un famoso conferencista mexicano, campañas evangélicas y hace poco tuvo la visita del papa León XIV forman parte de una historia menos conocida del principal recinto deportivo del país.

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