Por Marco Quilca León

El fútbol cambia todos los años. A veces lo hace con modificaciones que apenas se perciben y otras con ajustes capaces de alterar la dinámica de un partido. La Liga 1 no será la excepción. Desde el inicio del Torneo Clausura, en los torneos organizados por la Liga de Fútbol Profesional se vienen aplicando las actualizaciones de las Reglas de Juego aprobadas por la International Football Association Board (IFAB), una serie de cambios que apuntan a reducir las interrupciones, mejorar la intervención del VAR y otorgar mayores herramientas al arbitraje para combatir la pérdida deliberada de tiempo.

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