El fútbol cambia todos los años. A veces lo hace con modificaciones que apenas se perciben y otras con ajustes capaces de alterar la dinámica de un partido. La Liga 1 no será la excepción. Desde el inicio del Torneo Clausura, en los torneos organizados por la Liga de Fútbol Profesional se vienen aplicando las actualizaciones de las Reglas de Juego aprobadas por la International Football Association Board (IFAB), una serie de cambios que apuntan a reducir las interrupciones, mejorar la intervención del VAR y otorgar mayores herramientas al arbitraje para combatir la pérdida deliberada de tiempo.

Aunque algunas de estas novedades ya fueron vistas durante el Mundial 2026, no todas forman parte oficialmente del reglamento. Por ello, su implementación en el campeonato peruano tendrá matices propios. Así lo explica Juan Sulca, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), quien aclara que el fútbol peruano adoptará únicamente las modificaciones incluidas formalmente por la IFAB.

“Hay algunas que solamente fueron aplicadas en el Mundial porque no se han incluido en las reglas de juego como modificaciones. Por ejemplo, el hecho de cubrirse la boca todavía no está incluido; fue algo que se hizo en el Mundial. Y el tiempo de rehidratación en todos los partidos: aquí todavía se va a mantener únicamente en las ciudades de alta temperatura. Pero después, todas las demás modificaciones se aplican”, señala.

Un VAR con nuevas facultades

Uno de los cambios más llamativos está relacionado con el videoarbitraje. A partir de ahora, el VAR podrá intervenir para corregir una decisión de tiro de esquina cuando, en realidad, corresponda un saque de meta. Sin embargo, esa posibilidad estará limitada por condiciones muy estrictas.

Lo llamativo es que no bastará con detectar un error. La acción deberá ser evidente y, sobre todo, inmediata. Si el juego ya fue reanudado, la oportunidad se pierde.

“Para corregir una decisión de un tiro de esquina a saque de meta tiene que ser una jugada clara y realizarse de forma inmediata. Es decir, no se puede detener el partido para hacer una revisión. Si es una situación clara y con inmediatez, se puede asistir al árbitro indicándole que es saque de meta”, explica Sulca.

El dirigente precisa además que la modificación funciona en un solo sentido. Es decir, el VAR sí podrá transformar un córner en saque de meta, pero no a la inversa. “Lo que no se puede hacer es convertir de saque de meta a tiro de esquina; la única posibilidad es de tiro de esquina a saque de meta”, añade.

La aclaración no es menor. En un torneo como la Liga 1, donde muchos encuentros se disputan con cuatro o cinco cámaras de transmisión -muy lejos del despliegue tecnológico de una Copa del Mundo-, la disponibilidad de imágenes podría convertirse en un factor determinante para que estas intervenciones realmente ocurran.

Sin embargo, Sulca descarta que la menor cantidad de cámaras cambie el espíritu de la norma. “La idea no es revisar todas las situaciones, sino aquellas evidentes que el árbitro no pudo apreciar. En las demás, la decisión de campo es la final. Esto habla de situaciones que deben ser resueltas con inmediatez”, sostiene.

Otra de las novedades es que el VAR también podrá recomendar la revisión de acciones relacionadas con una segunda tarjeta amarilla cuando el árbitro haya omitido claramente una infracción merecedora de amonestación. Pero nuevamente el criterio será restrictivo.

“No implica polémica o situaciones discutibles. Es para cuando el árbitro no apreció una situación de segunda amarilla claramente. Es muy importante no olvidarse de eso porque, si no, se puede caer en el abuso de pedir revisión por cualquier jugada”, advierte.

Menos tiempo perdido, más juego efectivo

Otro de los objetivos de la IFAB es combatir una práctica cada vez más frecuente en el fútbol moderno: hacer tiempo. Para ello, las nuevas reglas endurecen el criterio respecto a los plazos que tienen los jugadores para ejecutar reanudaciones como saques de meta o laterales.

La principal duda gira en torno al momento en que empieza el conteo. En el Mundial se observaron escenas en las que un futbolista dejaba el balón para que otro ejecutara la acción, prolongando innecesariamente la reanudación.

Sulca explica que la instrucción para los árbitros no será simplemente contar segundos, sino interpretar la intención del jugador. “Lo importante es comprender el espíritu de las reglas, que es evitar que se pierda tiempo. Si un jugador hace el intento de sacar y deja el balón para que venga otro, está buscando hacer tiempo. El árbitro tiene la instrucción de interpretar eso y no necesariamente contar desde que cada jugador agarra la pelota”, explica.

Liga 1 se juega con VAR desde 2019. (Foto: Difusión)

El mismo criterio se aplicará con los porteros que demoren deliberadamente la ejecución de un saque de meta moviendo el balón dentro del área sin intención real de ponerlo en juego.

Más allá de las modificaciones, desde la CONAR consideran que el éxito de estas dependerá también del conocimiento que tengan jugadores y entrenadores. Por ello, el organismo mantiene abiertas jornadas de capacitación para los clubes que las soliciten. “Nosotros siempre estamos a disposición. Cuando un equipo solicita una charla de actualización, designamos un instructor para que vaya a su lugar de entrenamiento o concentración”, afirma Sulca.

Hasta el momento, Sport Boys, Alianza Lima y FC Cajamarca ya solicitaron estas sesiones informativas. Será un primer paso para adaptarse a un reglamento que promete generar debate en sus primeras jornadas, pero cuyo propósito es claro: reducir las polémicas evitables, acelerar el ritmo de los partidos y acercar el arbitraje peruano a los estándares internacionales.

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