Por Redacción EC

El fútbol ya no se vive solo en la cancha. Existe una tendencia que viene ganando fuerza a nivel internacional, que integra la indumentaria deportiva al vestuario cotidiano, donde las camisetas de clubes se han convertido en una prenda más y en sinónimo de estilo, y Perú no es la excepción.

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