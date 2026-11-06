Sporting Cristal visitará a ADT en Tarma con la obligación de ganar para seguir en carrera por el Torneo Clausura. Hernán Barcos aseguró que el plantel llega convencido y preparado para afrontar este desafío decisivo.

El atacante reconoció que la pelea por el campeonato está ajustada, pues tres clubes comparten el primer lugar. No obstante, destacó que los celestes controlan su destino y poseen una diferencia de goles favorable para esta definición.

“Hay una competencia linda, tres equipos con los mismos puntos, pero nosotros hoy dependemos de nosotros. Tenemos una buena diferencia de goles, que también es importante, y seis puntos en juego que vamos a ir a buscar”, manifestó.

Sobre el encuentro en la altura, Barcos admitió que el escenario puede complicarlos, aunque remarcó que el equipo conoce estas condiciones. Los rimenses afrontan la recta decisiva sin posibilidades de ceder más puntos en disputa.

“Estamos preparados, sabemos jugar en altura. Nos puede ir bien o mal, pero estamos preparados y sabemos que nos jugamos la vida. Nos ha costado jugar en altura, pero hoy estamos peleando el campeonato y no tenemos margen de error, por lo que esperamos traernos los tres puntos”, sostuvo.

Finalmente, el delantero reafirmó la seguridad del vestuario y valoró la preparación realizada antes de visitar a ADT. “Tenemos confianza en el equipo, estamos trabajando bien y llegamos de la mejor manera para ir a buscar los tres puntos”, sentenció.