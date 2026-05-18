El Tribunal Constitucional (TC) declaró parcialmente fundada la demanda interpuesta por Deportivo Binacional y ordenó su reincorporación a la Liga 1 para la temporada 2027. La resolución señala que la FPF deberá modificar la tabla de posiciones correspondiente a la Liga 1 2023, tomando en consideración las sanciones aplicadas a Sport Boys.

La resolución añade además que, como consecuencia de esa actualización, Binacional “mantiene la categoría en la Primera División de Fútbol Profesional del Perú, debiendo ser incorporado en el Torneo Liga 1-2027”. Ante esto, el club de Juliaca emitió un comunicado que lo compartió a la opinión pública a través de sus redes sociales.

Binacional volverá a Liga 1 en 2027 tras resolución del Tribunal Constitucional. Foto: Deportivo Binacional

Binacional señaló que tomó conocimiento de la “Sentencia 114/2026 del Pleno del Tribunal Constitucional”, publicada en la página web del máximo intérprete de la Constitución. Según detalló el club puneño, el Tribunal Constitucional “declaró fundada en parte la demanda por haberse lesionado el derecho al debido procedimiento del club”.

Binacional asegura que mantendrá la categoría en Primera División

En el comunicado difundido este 18 de mayo de 2026, Binacional sostuvo que, como consecuencia de la decisión judicial, el club “mantiene la categoría en la Primera División de Fútbol Profesional del Perú”.

Asimismo, indicó que deberá ser “incorporado en el Torneo Liga 1-2027”, lo que representaría un cambio importante en la estructura del campeonato peruano para la próxima temporada.

Binacional también aprovechó el pronunciamiento para agradecer el respaldo recibido durante el proceso judicial. “Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestros hinchas que nos acompañaron desde el inicio de este litigio y a nuestro equipo legal por defendernos en lograr esta histórica sentencia”, señaló el club en la parte final de su comunicado.

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