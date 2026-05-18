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Binacional gana batalla legal contra la FPF y apunta a regresar a Primera División. Foto: Deportivo Binacional
Binacional gana batalla legal contra la FPF y apunta a regresar a Primera División. Foto: Deportivo Binacional
Por Redacción EC

El Tribunal Constitucional (TC) declaró parcialmente fundada la demanda interpuesta por Deportivo Binacional y ordenó su reincorporación a la Liga 1 para la temporada 2027. La resolución señala que la FPF deberá modificar la tabla de posiciones correspondiente a la Liga 1 2023, tomando en consideración las sanciones aplicadas a Sport Boys.

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