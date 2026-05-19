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Binacional. Foto: Instagram
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Por Redacción EC

La Liga de Fútbol Profesional Peruana emitió un comunicado luego de conocerse la decisión del Tribunal Constitucional en el proceso relacionado con Deportivo Binacional, vinculado a sanciones deportivas y administrativas aplicadas en temporadas anteriores. La organización manifestó su respeto a las resoluciones emitidas por las autoridades, aunque también expresó preocupación por el impacto que podría tener cualquier modificación en el desarrollo de las competencias deportivas.

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