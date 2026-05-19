La Liga de Fútbol Profesional Peruana emitió un comunicado luego de conocerse la decisión del Tribunal Constitucional en el proceso relacionado con Deportivo Binacional, vinculado a sanciones deportivas y administrativas aplicadas en temporadas anteriores. La organización manifestó su respeto a las resoluciones emitidas por las autoridades, aunque también expresó preocupación por el impacto que podría tener cualquier modificación en el desarrollo de las competencias deportivas.

En el documento, la Liga señaló que cualquier decisión relacionada con el campeonato debe mantener criterios de equidad y estabilidad institucional. “Es importante resaltar que cualquier determinación que impacte en el desarrollo de las competiciones deportivas debe preservar los principios de equidad, estabilidad institucional y seguridad jurídica para todos los clubes participantes”, indicó la entidad.

Binacional gana batalla legal contra la FPF y apunta a regresar a Primera División. Foto: Deportivo Binacional

Asimismo, reafirmó que las controversias estrictamente deportivas deben resolverse mediante los órganos jurisdiccionales correspondientes y conforme a la normativa nacional e internacional del fútbol profesional.

El impacto de la deducción de puntos a Sport Boys

La Liga de Fútbol Profesional Peruana también precisó que la ejecución de la Resolución N.° 125 CL-FPF-2023, relacionada con la deducción de cuatro puntos a Sport Boys, no modificaría el orden de la zona de descenso de la Liga 1 2023.

Para sustentar esta posición, la entidad presentó cuadros comparativos de la tabla acumulada oficial y de la clasificación con la reducción de unidades aplicada.

Según la explicación de la Liga, aun con la resta de puntos, Deportivo Binacional continuaría ubicado en puestos de descenso.

LFPP advirtió sobre una eventual incorporación de Binacional

Otro de los puntos es la preocupación expresada por la posibilidad de incorporar a Binacional en futuras temporadas sin que exista ascenso deportivo. “La eventual incorporación de un club a la Liga1 2027, sin que su participación derive de la permanencia, el ascenso o la clasificación obtenida conforme al reglamento deportivo aplicable, podría generar una afectación directa a la equidad competitiva”, señaló la institución.

📄 Comunicado pic.twitter.com/xDQXdSsSCg — Liga de Fútbol Profesional Peruana (@LFPP_oficial) May 19, 2026

La Liga también indicó que este escenario podría afectar la planificación del torneo y los derechos de los clubes que participan bajo reglas previamente establecidas.

Finalmente, la organización aseguró que continuará trabajando junto a los organismos competentes para garantizar el correcto desarrollo del fútbol peruano. “La LFPP continuará actuando con responsabilidad y en permanente coordinación con los organismos competentes, velando por la transparencia, la integridad de las competiciones y el adecuado desarrollo del fútbol profesional en el país”, concluyó el comunicado.

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