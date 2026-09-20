Por Marco Quilca León

Un dato puede ayudar a dimensionar lo que sucedió la noche de este sábado en el corazón del Cusco: desde 2022, cuando Alianza goleó 4-1 en el Monumental, ningún equipo pudo hacerle cuatro goles a Universitario. Y yendo más atrás, desde 2019, cuando Vallejo goleó 4-0 en el mismo estadio, nadie pudo repetir el resultado. Desde entonces, la ‘U’ pudo perder partidos o tropezar en el camino, pero nunca volvió a verse tan expuesta como en el Inca Garcilaso de la Vega. Hasta que apareció Deportivo Garcilaso. En una noche que puede marcar un antes y un después en este Torneo Clausura, el equipo cusqueño no solo goleó 4-0 al actual tricampeón: demostró de qué está hecho.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.