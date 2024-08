César Vallejo Garcilaso 0 2

César Vallejo vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO ONLINE EN DIRECTO y GRATIS por internet. El cuadro ‘Poeta’ y el conjunto cusqueño disputarán un duelo clave por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El partido está programado para este sábado 3 de agosto desde las 8:30 p.m. de Perú en el estadio Mansiche de Trujillo. Este choque es esencial en los objetivos de ambos clubes: tanto los locales como los visitantes no han tenido buenas campañas y necesitan ganar para no complicarse con la zona del descenso. Si deseas seguir cada detalle de este nuevo partido de César Vallejo y Deportivo Garcilaso, a continuación te contaremos el horario, dónde ver por televisión, su lugar en la tabla de posiciones de la Liga 1 y más.

Los norteños pasan un momento negativo. Pese a la gran inversión que hicieron, los resultados no han sido los mejores en el Torneo Apertura. En lo que va del Torneo Clausura, los dirigidos por Guillermo Salas perdieron tres partidos y solo ganaron uno. Para este duelo tienen una necesidad de sumar tres puntos para no seguir sucumbiendo en la tabla de posiciones.

Los cusqueños, por su parte, no tuvieron un buen Torneo Apertura tras quedar en el puesto 15 con 14 puntos. En el Clausura empezaron de manera irregular tras sumar dos victorias y dos derrotas. Por ese motivo, ya no solo les urge ganar de local, sino que también necesitan robar puntos afuera para no sufrir en las últimas fechas con el descenso.

¿Dónde ver en TV, César Vallejo vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO?

Este partido, como la gran mayoría de la Liga 1, puedes verlo por la señal de L1 Max para todo el país. También, podrás seguir las incidencias por la web de DT El Comercio.

¿A qué hora juegan César Vallejo vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO y ONLINE?

Argentina: 22:30 horas

Colombia y Perú: 20:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

Qué canal pasa el César Vallejo vs. Deportivo Garcilaso

Este duelo, tan esperado por las hinchadas de los dos clubes, será transmitido por L1 Max.

Dónde juegan César Vallejo vs. Deportivo Garcilaso

Este partido se jugará en el estadio Mansiche de Trujillo.

¿En qué posición de la tabla del Torneo Clausura están César Vallejo y Deportivo Garcilaso?

César Vallejo (puesto 15 con 3 puntos)

Deportivo Garcilaso ( puesto 8 con 6 puntos)

¿Cuáles fueron los últimos resultados entre César Vallejo vs. Deportivo Garcilaso ?

Deportivo Garcilaso 2 - 0 César Vallejo

Deportivo Garcilaso 1 - 0 César Vallejo

César Vallejo 3 - 0 Deportivo Garcilaso

Cuáles fueron los resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura

Lunes 29 de julio

Deportivo Garcilaso 0-2 Cusco FC (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Martes 30 de julio

Sport Huancayo 1-0 César Vallejo (estadio IPD)

Sport Boys 2-0 Cienciano (estadio Miguel Grau)

Alianza Lima 1-0 Unión Comercio (estadio Alejandro Villanueva)

Miércoles 31 de julio

Atlético Grau 3-0 Comerciantes Unidos (estadio Campeones del 36)

Los Chankas 3-3 Sporting Cristal (estadio Los Chankas)

Carlos Mannucci 3-2 ADT (estadio Mansiche)

Melgar 1-0 Universitario (estadio Monumental de la UNSA)

Jueves 1 de agosto

UTC 1-1 Alianza Atlético (estadio Germán Contreras Jara)

Cuál es la programación de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1

SÁBADO 3 DE AGOSTO

Comerciantes Unidos vs Alianza Lima | 15:00 horas locales | L1 MAX

Cienciano vs Los Chankas | 18:00 horas locales | L1 MAX

Universidad César Vallejo vs Deportivo Garcilaso | 20:30 horas locales | L1 MAX

DOMINGO 4 DE AGOSTO

Sporting Cristal vs Carlos A.Mannucci | 11:00 horas locales | L1 MAX

Unión Comercio vs FBC Melgar | 13:10 horas locales | L1 MAX

ADT de Tarma vs Atlético Grau | 15:20 horas locales | L1 MAX

Universitario vs UTC | 20:00 horas locales | GOLPERÚ

LUNES 5 DE AGOSTO

Alianza Atlético vs Sport Huancayo | 13:00 horas locales | L1 MAX

Cusco FC vs Sport Boys | 18:00 horas locales | L1 MAX

Qué es la Liga 1

La Liga 1 es la máxima categoría de los campeonatos de fútbol oficiales en el Perú. Es organizada por la Federación Peruana de Fútbol y está conformada por 19 clubes.

Desde su fundación en 1912 la Liga 1 se ha disputado en más de 100 ocasiones. El primer torneo fue ganado por Lima Cricket and Football Club y el más reciente campeón es Universitario de Deportes.

La Liga 1 fue calificada por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como la décima mejor liga del mundo en 2004. En el año 2019 su puesto bajó hasta el 47, superando, a nivel de Sudamérica, solo a Venezuela. En la primera década del siglo XXI, fue considerada como la quinta liga más fuerte del sur del continente y la sexta de América, mientras que a nivel mundial se ubicó en el puesto 20.