Este sábado 14 de febrero, y se ven las caras para jugar su partido correspondiente a la fecha 3 del . Este encuentro dará inicio a las 13:00 horas Perú en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Deportivo Garcilaso igualó con un marcador de 1 a 1 frente a FC Cajamarca en su último partido. Por su parte, ADT de Tarma viene de un triunfo 1 a 0 frente a Sport Boys. La fecha 3 del Torneo Apertura 2026, al igual que todos los encuentros del campeonato peruano, se transmitirá oficialmente a través de la señales de L1 MAX y L1 Play.

