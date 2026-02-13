Este sábado 14 de febrero, Deportivo Garcilaso y ADT de Tarma se ven las caras para jugar su partido correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga . Este encuentro dará inicio a las 13:00 horas Perú en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Deportivo Garcilaso igualó con un marcador de 1 a 1 frente a FC Cajamarca en su último partido. Por su parte, ADT de Tarma viene de un triunfo 1 a 0 frente a Sport Boys. La fecha 3 del Torneo Apertura 2026, al igual que todos los encuentros del campeonato peruano, se transmitirá oficialmente a través de la señales de L1 MAX y L1 Play.

VIDEO RECOMENDADO Mira los partidos de tu equipo favorito en la Liga 1 Te Apuesto mediante DirecTV y Liga 1 Max en vivo.