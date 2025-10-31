Este sábado 1 de noviembre, Deportivo Garcilaso vs ADT se miden EN VIVO por la fecha 17 del Torneo Clausura de Liga 1, desde la 6:00 hora peruana, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Garcilaso se encuentra en el séptimo lugar con 48 unidades. ADT, en tanto, se ubica en el noveno puesto con 45 puntos. ¿Dónde ver Deportivo Garcilaso vs ADT EN VIVO? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de Gol Perú en los canales 14 y 714 HD de Movistar. Asimismo, puedes seguir la transmisión de la Liga 1 por L1Max y L1Play a través de ClaroTV y DirecTV.