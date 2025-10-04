Este domingo 5 de octubre a las 5:30 p.m. (horario local peruano) Deportivo Garcilaso jugará con Alianza Atlético por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Hasta este momento del torneo, Garcilaso se ubica en el sexto puesto de la tabla y Alianza Atlético en el octavo escalón. No te pierdas este encuentro programado para el fin de semana. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Sigue la transmisión de los partidos por L1 MAX y L1 Play. Finalmente, El Comercio también cubrirá el partido desde su sección Deporte Total.