Deportivo Garcilaso y Alianza Universidad jugarán la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 este lunes 11 de agosto del 2025 a las 7:00 p.m. (hora local peruana) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Garcilaso viene de una victoria y un empate en las dos últimas fechas del torneo y Alianza Universidad, por su parte, ha logrado una victoria y una derrota en las dos jornadas previas. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Los partidos de la liga profesional peruana son transmitidos EN VIVO a todo el Perú en TV por la señal de L1 MAX (Liga1 MAX). También podrás seguir la cobertura minuto a minuto desde la sección Deporte Total de El Comercio.