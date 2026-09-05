Este fin de semana, Deportivo Garcilaso y Atlético Grau se enfrentarán por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos buscarán llevarse los puntos del encuentro. Deportivo Garcilaso ha cobrado dos victorias en las dos últimas fechas, como también Atlético Grau. Revisa en la siguiente nota la previa del partido, el horario de inicio, la transmisión y más detalles de la Liga 1.

¿Cuándo y dónde juegan Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau EN VIVO?

El partido Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este domingo 6 de septiembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 1:30 p.m.

Venezuela, Bolivia: 2:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3:30 p.m

¿Dónde ver Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau EN VIVO?

La transmisión del partido de Garcilaso vs Grau por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.