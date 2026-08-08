Deportivo Garcilaso y CD Moquegua se enfrentarán este domingo 9 de agosto por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Deportivo Garcilaso llega a esta cuarta jornada con una derrota y dos victorias en las últimas tres fechas. Por su lado, CD Moquegua viene de tres empates consecutivos, con lo que necesitará llevarse los puntos del encuentro. Revisa la hora, la previa y más de la Liga 1

¿Cuándo y dónde juegan Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026?

El partido Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua por la cuarta fecha del Torneo Clausura se jugará este domingo 9 de agosto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

CD Moquegua vs Garcilaso EN VIVO por la jornada 4 del Torneo Clausura | Foto: Liga 1

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua EN VIVO por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 2:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3:00 p.m.

¿Dónde ver Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua EN VIVO por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026?

La transmisión del partido de Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.